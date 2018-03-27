У Луцьку зловили комунальників, які без дозволів зрізали дерева





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.



Зазначається, що на чоловіка склали адмінпротокол.



Працівники даного підприємства здійснювали обрізку зелених насаджень, маючи в наявності лише акт обстеження, натомість ордер на видалення дерев у них був відсутній.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Кравчука, 34 працівник МЖК зрізав дерева без дозвільних документів.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Зазначається, що на чоловіка склали адмінпротокол.Працівники даного підприємства здійснювали обрізку зелених насаджень, маючи в наявності лише акт обстеження, натомість ордер на видалення дерев у них був відсутній.

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