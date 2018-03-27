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У Луцьку зловили комунальників, які без дозволів зрізали дерева

У Луцьку зловили комунальників, які без дозволів зрізали дерева
У Луцьку на вулиці Кравчука, 34 працівник МЖК зрізав дерева без дозвільних документів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що на чоловіка склали адмінпротокол.

Працівники даного підприємства здійснювали обрізку зелених насаджень, маючи в наявності лише акт обстеження, натомість ордер на видалення дерев у них був відсутній.
У Луцьку зловили комунальників, які без дозволів зрізали дерева
У Луцьку зловили комунальників, які без дозволів зрізали дерева
У Луцьку зловили комунальників, які без дозволів зрізали дерева
У Луцьку зловили комунальників, які без дозволів зрізали дерева

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Теги: муніципали, дерева
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Коментарі 1
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в директора МЖК дрова закінчуються от і послав свого працівника напиляти пару кубів.
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