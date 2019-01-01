Цьогоріч у волинських пологових вручили уже понад 700 свідоцтв про народження

З початку 2019 року уже 725 свідоцтв про народження вручили батькам у пологових будинках Волині.Про це повідомили у прес-службі ГТУЮ у Волинській області."Друзі! Послуга видачі свідоцтв про народження дитини безпосередньо в пологовому будинку все більше набуває популярності на Волині. Так, працівниками відділів ДРАЦС юстиції Волині у 2019 році уже вручено 725 свідоцтв безпосередньо у закладах охорони здоров’я. Ми працюємо для Вас!" - зазначив очільник юстиції Волині