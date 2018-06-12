У Володимирі – проблема з вантажівками, які їздять через центр міста
Сьогодні, 15:50
Міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк розповів, що для міста черговою проблемою стає рух великогабаритних автомобілів через центр.
Про це мер повідомив під час оперативної наради 19-го лютого,- пише Буг.
“Мене тривожить, що містом стає більше їздити великогабаритних автомобілів. Вантажівки їдуть через центр, а на наші звернення служби не реагують. Будинки старі і не готові до таких вібрації,” – наголосив Петро Саганюк.
Міський голова додав, що постало гостро питання будинку по вулиці Данила Галицького,2, де раніше встановили маячки щоб стежити за станом стін. Зараз маячки показали, що будинок має деформації і потрібно укріплювати його.
“Днями автобус заїхав на площу. Відставили клумби і заїхав,” – акцентував міський голова Володимира-Волинського.
Нагадаємо, що міський голова Володимира-Волинського однією з найбільших проблемою міста вважає гральний бізнес.
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Про це мер повідомив під час оперативної наради 19-го лютого,- пише Буг.
“Мене тривожить, що містом стає більше їздити великогабаритних автомобілів. Вантажівки їдуть через центр, а на наші звернення служби не реагують. Будинки старі і не готові до таких вібрації,” – наголосив Петро Саганюк.
Міський голова додав, що постало гостро питання будинку по вулиці Данила Галицького,2, де раніше встановили маячки щоб стежити за станом стін. Зараз маячки показали, що будинок має деформації і потрібно укріплювати його.
“Днями автобус заїхав на площу. Відставили клумби і заїхав,” – акцентував міський голова Володимира-Волинського.
Нагадаємо, що міський голова Володимира-Волинського однією з найбільших проблемою міста вважає гральний бізнес.
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