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Від розмитнення «євроблях» до бюджету надійшло 11 мільярдів

Від розмитнення «євроблях» до бюджету надійшло 11 мільярдів
На пенсії від розмитнених «євроблях» вже надійшло 11 мільярдів гривень. Президент України Петро Порошенко заявив, що їх спрямують на підвищення виплат тим, хто отримує «мінімалку».

Про це інформує прес-служба Глави Держави.

На переконання Порошенка, найперші, про кого мусить подбати держава – це про найменш захищених громадян.

За кілька місяців дії пільгового періоду водії розмитнили понад двісті тисяч автівок з Європи. Попри те, що експерти називали цю президентську ініціативу сумнівною і прогнозували мінімальний економічний ефект.

Порошенко зауважив, що від розмитнення на пенсії вже надійшло 11 мільярдів 380 мільйонів.

«От коли є політична воля – воно працює. А куди тепер ці гроші підуть? Пенсіонерам. Для чого? Тому що в 15-му і 16-му роках, коли у нас не було ні копійки на державному рахунку, ми не проводили їм індексації, а зобов’язані були. І всі думали, що «кому должна я, я всем прощаю». Ні. Ми про це пам’ятаємо. І я впевнений, що ті, хто отримує мінімальну пенсію, сьогодні мають право отримати компенсацію по індексаціям, які їм не були виплачені. І гроші для цього вже є в бюджеті», - додав Президент.


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Теги: гроші, бюджет, розмитнення, євробляхи
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