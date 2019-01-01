Від розмитнення «євроблях» до бюджету надійшло 11 мільярдів
Сьогодні, 16:08
На пенсії від розмитнених «євроблях» вже надійшло 11 мільярдів гривень. Президент України Петро Порошенко заявив, що їх спрямують на підвищення виплат тим, хто отримує «мінімалку».
Про це інформує прес-служба Глави Держави.
На переконання Порошенка, найперші, про кого мусить подбати держава – це про найменш захищених громадян.
За кілька місяців дії пільгового періоду водії розмитнили понад двісті тисяч автівок з Європи. Попри те, що експерти називали цю президентську ініціативу сумнівною і прогнозували мінімальний економічний ефект.
Порошенко зауважив, що від розмитнення на пенсії вже надійшло 11 мільярдів 380 мільйонів.
«От коли є політична воля – воно працює. А куди тепер ці гроші підуть? Пенсіонерам. Для чого? Тому що в 15-му і 16-му роках, коли у нас не було ні копійки на державному рахунку, ми не проводили їм індексації, а зобов’язані були. І всі думали, що «кому должна я, я всем прощаю». Ні. Ми про це пам’ятаємо. І я впевнений, що ті, хто отримує мінімальну пенсію, сьогодні мають право отримати компенсацію по індексаціям, які їм не були виплачені. І гроші для цього вже є в бюджеті», - додав Президент.
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Про це інформує прес-служба Глави Держави.
На переконання Порошенка, найперші, про кого мусить подбати держава – це про найменш захищених громадян.
За кілька місяців дії пільгового періоду водії розмитнили понад двісті тисяч автівок з Європи. Попри те, що експерти називали цю президентську ініціативу сумнівною і прогнозували мінімальний економічний ефект.
Порошенко зауважив, що від розмитнення на пенсії вже надійшло 11 мільярдів 380 мільйонів.
«От коли є політична воля – воно працює. А куди тепер ці гроші підуть? Пенсіонерам. Для чого? Тому що в 15-му і 16-му роках, коли у нас не було ні копійки на державному рахунку, ми не проводили їм індексації, а зобов’язані були. І всі думали, що «кому должна я, я всем прощаю». Ні. Ми про це пам’ятаємо. І я впевнений, що ті, хто отримує мінімальну пенсію, сьогодні мають право отримати компенсацію по індексаціям, які їм не були виплачені. І гроші для цього вже є в бюджеті», - додав Президент.
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