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В Україні у сервісних центрах МВС «полетіла» система, робота – паралізована

В Україні у сервісних центрах МВС «полетіла» система, робота – паралізована
Сьогодні, 19 лютого, Національна автоматизована інформаційна система (НАІС) МВС України працює з перебоями.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Через це надання послуг сервісних центрів МВС наразі є неможливим.

"Просимо вибачення за ці незручності! Сервісні центри МВС відновлять обслуговування клієнтів у звичному режимі як тільки роботу НАІС МВС України буде налагоджено. Про це буде оперативно повідомлено на Фейсбук-сторінці та на сайті Головного сервісного центру МВС. Дякуємо за розуміння. Чекаємо на усунення технічних проблем так само щиро, як і ви", - йдеться у повідомленні.

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Теги: сервісні центри МВС, система
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