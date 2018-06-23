В Україні у сервісних центрах МВС «полетіла» система, робота – паралізована

Сьогодні, 19 лютого, Національна автоматизована інформаційна система (НАІС) МВС України працює з перебоями.Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.Через це надання послуг сервісних центрів МВС наразі є неможливим."Просимо вибачення за ці незручності! Сервісні центри МВС відновлять обслуговування клієнтів у звичному режимі як тільки роботу НАІС МВС України буде налагоджено. Про це буде оперативно повідомлено на Фейсбук-сторінці та на сайті Головного сервісного центру МВС. Дякуємо за розуміння. Чекаємо на усунення технічних проблем так само щиро, як і ви", - йдеться у повідомленні.