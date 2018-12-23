Дерево вбило 17-річного хлопця на Закарпатті
Сьогодні, 17:45
У Закарпатській області 17-річний хлопець загинув внаслідок падіння на нього дерева.
Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.
"Так, надійшло повідомлення 18 лютого о 15.44 від лікаря дитячої обласної клінічної лікарні в Мукачеве про те, що було госпіталізовано 17-річного хлопця з травмами, отриманими внаслідок падіння на нього дерева", - зазначили у поліції.
На місці події поліція встановила, що в селі Вільховиця під час спиляння деревини бензопилою одне з дерев впало на місцевого мешканця, внаслідок чого хлопець отримав пошкодження, які виявилися несумісними з життям.
За даними поліції, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з поміткою "нещасний випадок".
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Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.
"Так, надійшло повідомлення 18 лютого о 15.44 від лікаря дитячої обласної клінічної лікарні в Мукачеве про те, що було госпіталізовано 17-річного хлопця з травмами, отриманими внаслідок падіння на нього дерева", - зазначили у поліції.
На місці події поліція встановила, що в селі Вільховиця під час спиляння деревини бензопилою одне з дерев впало на місцевого мешканця, внаслідок чого хлопець отримав пошкодження, які виявилися несумісними з життям.
За даними поліції, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з поміткою "нещасний випадок".
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