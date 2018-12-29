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Які автівки найчастіше купляють волиняни

Які автівки найчастіше купляють волиняни
Минулого місяця в Луцьку та Волинській області зареєстрували 65 нових автомобілів. Кожна з цих машин в середньому мала вартість $32 тисяч.

Про це пише Волинь.ua.

Сума покупок у регіоні минулого місяця перевищила $2 млн, якщо не враховувати ціни додаткового обладнання. Понад 40% автомобілів, які зареєстрували на Волині, мали ціну $17-35 тис. Ще 26% машин – коштували дорожче $35 тис. Середня ціна автомобіля склала $32 тис, – повідомляє сайт з продажу автомобілів RST.ua.

Серед автомобільних марок найбільшим попитом користувалися машини Renault, яких придбали 12 автомобілів на суму $200 тис. Також популярними були Toyota, Kia та Mitsubishi. Серед моделей бестселером став кросовер Mitsubishi Outlander.

Для порівняння, у січні 2018 року на Волині зареєстрували 59 нових автомобілів на суму $1,9 млн. В аналогічний період 2017 року у регіоні придбали 46 авто на суму $1,3 млн.

Загалом, минулого місяця в Україні зареєстрували 5,2 тис нових авто. Це на 20% менше, ніж у січні минулого року. Сума витрат на нові авто становила $160 млн без врахування вартості додаткового обладнання. Більше всіх нових легковиків у січні купили кияни – понад $75 млн. Найдорожчі авто купували в Одесі – там середня вартість однієї машини у січні склала майже $37 тис.

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Теги: авто, Волинь, покупки
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