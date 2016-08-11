Голова Волинської ОДА ініціював дисциплінарне провадження щодо посадовця

Олександр Савченко ініціював дисциплінарне провадження щодо посадовця адміністрації.



Про це йдеться у розпорядженні очільника краю від 18 лютого.



Відповідно до документу, дисциплінарне провадження проведуть щодо начальника управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.



На сьогодні управлінням керує Олександр Блащук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської ОДАініціював дисциплінарне провадження щодо посадовця адміністрації.Про це йдеться у розпорядженні очільника краю від 18 лютого.Відповідно до документу, дисциплінарне провадження проведуть щодо начальника управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.На сьогодні управлінням керує

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію