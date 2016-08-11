Голова Волинської ОДА ініціював дисциплінарне провадження щодо посадовця
Сьогодні, 16:45
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко ініціював дисциплінарне провадження щодо посадовця адміністрації.
Про це йдеться у розпорядженні очільника краю від 18 лютого.
Відповідно до документу, дисциплінарне провадження проведуть щодо начальника управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.
На сьогодні управлінням керує Олександр Блащук.
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Про це йдеться у розпорядженні очільника краю від 18 лютого.
Відповідно до документу, дисциплінарне провадження проведуть щодо начальника управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.
На сьогодні управлінням керує Олександр Блащук.
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Коментарі 1
З чого б це? У Блащука більше розуму в дупі, ніж в савченка в голові.
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