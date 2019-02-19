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«Голосування за курс на НАТО і ЄС – це прорив», – нардеп з Волині

«Голосування за курс на НАТО і ЄС – це прорив», – нардеп з Волині
Сьогодні Президент України Петро Порошенко підписав зміни до Конституції щодо стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО.

Народний депутат Ігор Лапін, який підтримав зміни до Конституції, вважає голосування за курс на НАТО та ЄС проривом, - пише ВАР.

«Голосування за курс на НАТО і ЄС – це є прорив в тому контексті, що тепер всім зрозуміло, що ми хочемо і які наші цілі», – сказав парламентар в ефірі одного з телеканалів.

Щодо нових союзів і партнерів, то нардеп переконаний, що Україна мала б бути ініціатором об’єднання задля світової безпеки.

«Об’єднуються навколо сильних. Сьогодні ми сильні за рахунок бойового духу ЗСУ, тобто наших бійців і солдатів. Але не потрібно забувати – в ОРДЛО 560 танків не з’явилось з космосу. А от нам потрібно було зробити зі 100 танків 300. І це в час, коли вже був анексований Крим, розвалений Донбас та 2 млн. внутрішньо переміщених осіб, а ми ще й були спроможні робити реформи. Тому, я вважаю, що ми рухаємось в правильному напрямку», – сказав Лапін.

Також, народний депутат пояснив, що Україна вже продиктувала порядок денний світовій спільноті.

«Україна стає сильнішою. З нами починають говорити. І в контексті ситуації на Азові також. Ми вперше, майже за 5 років, продиктували порядок денний світовій спільноті. Якби самі не боролися за себе, то нікому потрібними не були б», – додав парламентар.





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Теги: Ігор Лапін
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