«Я готова до боротьби», – вдова волинського атовця, якій 4 роки відмовляють у компенсації за смерть чоловіка

Марина Тричук не може отримати компенсацію за смерть чоловіка.



Про це йдеться у сюжеті



28-річний Іван Тричук після повернення зі сходу захворів на епілепсію, у вересні 2014-го у Луцькому військовому шпиталі вчинив самогубство.



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Відтоді, розповіла жінка, доводить, що смерть батька двох дітей пов'язана з військовими діями на сході.



Марина Тричук каже, отримавши на руки висновок центральної військово-лікарської комісії, Міністерство оборони України двічі відмовило родині у виплаті компенсації.



Журналісти Суспільного надіслали інформаційний запит до Міністерства оборони України з проханням роз’яснити причини відмови у виплаті компенсації родині Тричуків.



Детальніше - у сюжеті.





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