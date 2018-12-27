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«Я готова до боротьби», – вдова волинського атовця, якій 4 роки відмовляють у компенсації за смерть чоловіка

«Я готова до боротьби», – вдова волинського атовця, якій 4 роки відмовляють у компенсації за смерть чоловіка
Чотири роки вдова померлого бійця АТО Марина Тричук не може отримати компенсацію за смерть чоловіка.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

28-річний Іван Тричук після повернення зі сходу захворів на епілепсію, у вересні 2014-го у Луцькому військовому шпиталі вчинив самогубство.

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Відтоді, розповіла жінка, доводить, що смерть батька двох дітей пов'язана з військовими діями на сході.

Марина Тричук каже, отримавши на руки висновок центральної військово-лікарської комісії, Міністерство оборони України двічі відмовило родині у виплаті компенсації.

Журналісти Суспільного надіслали інформаційний запит до Міністерства оборони України з проханням роз’яснити причини відмови у виплаті компенсації родині Тричуків.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: атовець, смерть
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