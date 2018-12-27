«Я готова до боротьби», – вдова волинського атовця, якій 4 роки відмовляють у компенсації за смерть чоловіка
Сьогодні, 17:02
Чотири роки вдова померлого бійця АТО Марина Тричук не може отримати компенсацію за смерть чоловіка.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
28-річний Іван Тричук після повернення зі сходу захворів на епілепсію, у вересні 2014-го у Луцькому військовому шпиталі вчинив самогубство.
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Відтоді, розповіла жінка, доводить, що смерть батька двох дітей пов'язана з військовими діями на сході.
Марина Тричук каже, отримавши на руки висновок центральної військово-лікарської комісії, Міністерство оборони України двічі відмовило родині у виплаті компенсації.
Журналісти Суспільного надіслали інформаційний запит до Міністерства оборони України з проханням роз’яснити причини відмови у виплаті компенсації родині Тричуків.
Детальніше - у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
28-річний Іван Тричук після повернення зі сходу захворів на епілепсію, у вересні 2014-го у Луцькому військовому шпиталі вчинив самогубство.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Діти з Волині, у яких війна з Росією забрала батька, написали благальний лист Порошенку
Відтоді, розповіла жінка, доводить, що смерть батька двох дітей пов'язана з військовими діями на сході.
Марина Тричук каже, отримавши на руки висновок центральної військово-лікарської комісії, Міністерство оборони України двічі відмовило родині у виплаті компенсації.
Журналісти Суспільного надіслали інформаційний запит до Міністерства оборони України з проханням роз’яснити причини відмови у виплаті компенсації родині Тричуків.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
психічно хворі в хероях Неньки!
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