Власниця «Луцьккондитера» скоїла потрійну аварію в Києві, тікаючи від поліції. ФОТО

Тетяною Польською, яку пов'язують з діяльністю "Луцьккондитер". Інцидент стався сьогодні, 19 лютого.



Про це повідомляє



"Як виявилося, в автомобілі #Toyota (#AA4975AT) була подружня пара. Їх переслідували Шевчеківські правоохоронці, тому що пані Польська Тетяна Миколаївна, 1975 року народження (пассажирка Toyota) - особа, яка переховується від органів досудового слідства", - йдеться у повідомлені.



Зазначається, що чоловік, який був за кермом, вирішив, що він проскочить поміж автівок, але не вийшло.



Статті, за якими звинувачують Тетяну:

1) ч4 ст 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах)

2) ч3 ст 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).



Жінку затримали і повідомили про це луцьким правоохоронцям. Також, слід зазначити, що є ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу.



До слова, за даними ЗМІ, "Луцьккондитер" набрав кредитів та авансів, після чого не поставляв продукцію і не розплачувався з постачальниками сировини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві трапилась аварія за участю аферистки,, яку пов'язують з діяльністю "Луцьккондитер". Інцидент стався сьогодні, 19 лютого.Про це повідомляє "Київ Оперативний" "Як виявилося, в автомобілі #Toyota (#AA4975AT) була подружня пара. Їх переслідували Шевчеківські правоохоронці, тому що пані Польська Тетяна Миколаївна, 1975 року народження (пассажирка Toyota) - особа, яка переховується від органів досудового слідства", - йдеться у повідомлені.Зазначається, що чоловік, який був за кермом, вирішив, що він проскочить поміж автівок, але не вийшло.Статті, за якими звинувачують Тетяну:1) ч4 ст 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах)2) ч3 ст 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).Жінку затримали і повідомили про це луцьким правоохоронцям. Також, слід зазначити, що є ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу.До слова, за даними ЗМІ, "Луцьккондитер" набрав кредитів та авансів, після чого не поставляв продукцію і не розплачувався з постачальниками сировини.

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