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Власниця «Луцьккондитера» скоїла потрійну аварію в Києві, тікаючи від поліції. ФОТО

Власниця «Луцьккондитера» скоїла потрійну аварію в Києві, тікаючи від поліції. ФОТО
У Києві трапилась аварія за участю аферистки, Тетяною Польською, яку пов'язують з діяльністю "Луцьккондитер". Інцидент стався сьогодні, 19 лютого.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

"Як виявилося, в автомобілі #Toyota (#AA4975AT) була подружня пара. Їх переслідували Шевчеківські правоохоронці, тому що пані Польська Тетяна Миколаївна, 1975 року народження (пассажирка Toyota) - особа, яка переховується від органів досудового слідства", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що чоловік, який був за кермом, вирішив, що він проскочить поміж автівок, але не вийшло.

Статті, за якими звинувачують Тетяну:
1) ч4 ст 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах)
2) ч3 ст 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Жінку затримали і повідомили про це луцьким правоохоронцям. Також, слід зазначити, що є ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу.

До слова, за даними ЗМІ, "Луцьккондитер" набрав кредитів та авансів, після чого не поставляв продукцію і не розплачувався з постачальниками сировини.

Власниця «Луцьккондитера» скоїла потрійну аварію в Києві, тікаючи від поліції. ФОТО
Власниця «Луцьккондитера» скоїла потрійну аварію в Києві, тікаючи від поліції. ФОТО

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Теги: Київ, аварія, аферистка, Луцьккондитер
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Коментарі 2
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поліщучка Танька-золота ручка!
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Попалась, сучка! Тепер її розірвуть дупу на фашистський знак...
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