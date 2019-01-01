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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 20 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 20 лютого
У середу у Волинській області очікується хмарна погода.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько +3…+6 градусів, удень – до +4…+7. Вітер західний, 2-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.


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Теги: прогноз, погода, Волинь
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