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Волинська лижниця виборола «бронзу» на чемпіонаті світу в Канаді

Волинська лижниця виборола «бронзу» на чемпіонаті світу в Канаді
Волинь отримала другу приємну звістку за останні кілька днів із чемпіонату світу з зимових видів спорту, що з 8 по 26 лютого відбувається в канадійському місті Прінс-Джордж.

Ще одну перемогу здобула наша землячка Богдана Конашук, - повідомили відділі інформаційної політики облдержадміністрації.

А саме, в лижних перегонах у спринті на дистанції 1,5 км спортсменка виборола «бронзу» та виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу.

Слід зауважити, що спортсменка є майстром спорту України (біатлон–ураження опорно-рухового апарату, 2016 р.), учасницею ХІІ зимових Паралімпійських ігор (Південна Корея, 2018 р.), чемпіонатів та Кубків світу з зимових видів спорту.

До слова, днями волинянка Юлія Батенкова-Бауман на цьому ж чемпіонаті світу здобула «срібло» в біатлоні на дистанції 10 км.

"Тож, вітаємо обидвох спортсменок із перемогами та бажаємо й далі наполегливо тренуватися, здобувати нові спортивні висоти, а для нас волинян – бути гарним прикладом незламності та сили духу", - йдеться у повідомленні.

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Теги: спорт, лижі, Волинь
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