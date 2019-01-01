Волинська лижниця виборола «бронзу» на чемпіонаті світу в Канаді
Сьогодні, 17:17
Волинь отримала другу приємну звістку за останні кілька днів із чемпіонату світу з зимових видів спорту, що з 8 по 26 лютого відбувається в канадійському місті Прінс-Джордж.
Ще одну перемогу здобула наша землячка Богдана Конашук, - повідомили відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
А саме, в лижних перегонах у спринті на дистанції 1,5 км спортсменка виборола «бронзу» та виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу.
Слід зауважити, що спортсменка є майстром спорту України (біатлон–ураження опорно-рухового апарату, 2016 р.), учасницею ХІІ зимових Паралімпійських ігор (Південна Корея, 2018 р.), чемпіонатів та Кубків світу з зимових видів спорту.
До слова, днями волинянка Юлія Батенкова-Бауман на цьому ж чемпіонаті світу здобула «срібло» в біатлоні на дистанції 10 км.
"Тож, вітаємо обидвох спортсменок із перемогами та бажаємо й далі наполегливо тренуватися, здобувати нові спортивні висоти, а для нас волинян – бути гарним прикладом незламності та сили духу", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ще одну перемогу здобула наша землячка Богдана Конашук, - повідомили відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
А саме, в лижних перегонах у спринті на дистанції 1,5 км спортсменка виборола «бронзу» та виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу.
Слід зауважити, що спортсменка є майстром спорту України (біатлон–ураження опорно-рухового апарату, 2016 р.), учасницею ХІІ зимових Паралімпійських ігор (Південна Корея, 2018 р.), чемпіонатів та Кубків світу з зимових видів спорту.
До слова, днями волинянка Юлія Батенкова-Бауман на цьому ж чемпіонаті світу здобула «срібло» в біатлоні на дистанції 10 км.
"Тож, вітаємо обидвох спортсменок із перемогами та бажаємо й далі наполегливо тренуватися, здобувати нові спортивні висоти, а для нас волинян – бути гарним прикладом незламності та сили духу", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Дерево вбило 17-річного хлопця на Закарпатті
Сьогодні, 17:45
Волинська лижниця виборола «бронзу» на чемпіонаті світу в Канаді
Сьогодні, 17:17
«Я готова до боротьби», – вдова волинського атовця, якій 4 роки відмовляють у компенсації за смерть чоловіка
Сьогодні, 17:02