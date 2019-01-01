Волинська лижниця виборола «бронзу» на чемпіонаті світу в Канаді

Волинь отримала другу приємну звістку за останні кілька днів із чемпіонату світу з зимових видів спорту, що з 8 по 26 лютого відбувається в канадійському місті Прінс-Джордж.Ще одну перемогу здобула наша землячка, - повідомили відділі інформаційної політики облдержадміністрації.А саме, в лижних перегонах у спринті на дистанції 1,5 км спортсменка виборола «бронзу» та виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу.Слід зауважити, що спортсменка є майстром спорту України (біатлон–ураження опорно-рухового апарату, 2016 р.), учасницею ХІІ зимових Паралімпійських ігор (Південна Корея, 2018 р.), чемпіонатів та Кубків світу з зимових видів спорту.До слова, днями волинянкана цьому ж чемпіонаті світу здобула «срібло» в біатлоні на дистанції 10 км."Тож, вітаємо обидвох спортсменок із перемогами та бажаємо й далі наполегливо тренуватися, здобувати нові спортивні висоти, а для нас волинян – бути гарним прикладом незламності та сили духу", - йдеться у повідомленні.