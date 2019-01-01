У «Промені» розказали, чим особливі вистави театру «Чорний квадарт»*

Київський театр імпровізації «Чорний квадрат» у луцькому розважальному центрі "Промінь" вже неодноразово виступали зі своїми гумористичними виставами.Особливість театру в тому, що актори на сцені лише мають основну тему вистави і щоразу виступають без завченого тексту чи діалогів, всі вистави унікальні і керуються повною імпровізацією. Тим не менш глядачі охоче щоразу йдуть на нову виставу, бо вже полюбили і акторів, і відмінний гумор.Окрім імпровізації театр особливий тим, що вони розповідають про інтимні теми обертаючи їх в гумор. Те, про що ми думаємо, але ніколи не говоримо. Про відносини, про чоловіків та жінок, про нас з вами. Відверто та весело.Вже 20 березня у "Промені" знову відбудеться виступ театру з виставою "Медовий місяць". Це легка фірмова комедія на вічні теми: кохання, зради та розуміння. Вистава за однойменною п'єсою Габріелла Баріллі."Дуже жіночий спектакль, але, звичайно про коханих – чоловіків. Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні та приходять до вельми несподіваним і закономірним висновкам. Про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк", - йдеться у повідомлені.Квитки на виставу вже у продажу: http://bit.ly/2IreRmCДовідка: +380 (68) 525 90 09.