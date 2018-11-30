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Дронов у суді вибачився перед потерпілими у страшній ДТП

Дронов у суді вибачився перед потерпілими у страшній ДТП
Обвинувачений у смертельній ДТП у центрі Харкова Геннадій Дронов попросив пробачення у потерпілих під час свого останнього слова у суді.

Про це повідомляє кореспондент УНН.

"Щиро прошу пробачити мене, адже в мене не було ні найменшого наміру порушувати правила дорожнього руху", - заявив Дронов.

Він заявив що кається і визнає свою провину. Обвинувачений також додав, що він не мав змоги допомогти потерпілим матеріально "не тому, що у нього не було бажання". За його словами, у нього не було змоги продати свій автомобіль.

Він додав, що підтримує свого адвоката і сподівається на справедливе рішення суду.

6 лютого суд перейшов до дебатів у справі про резонансну ДТП за участі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

Суд вже заслухав позицію сторони обвинувачення. Прокуратура попросила призначити Зайцевій та Дронову максимальне покарання - 10 років позбавлення волі. За словами прокурорів, пом'якшуючою обставиною для Зайцевої є щире каяття і часткова виплата компенсації деяким потерпілим.

У свою чергу потерпілі заявили, що не вірять у розкаяння Зайцевої.

Захист Дронова попросив суд визнати його підзахисного невинним "у зв'язку з недоведеністю у його діях складу злочину".

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

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Теги: Зайцева, Дронов, кримінал, аварія
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