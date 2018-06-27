Повідомили причину смерті Карла Лагерфельда
Сьогодні, 18:08
Стала відома причина смерті легендарного німецького модельєра Карла Лагерфельда, який помер 19 лютого 2019 року.
Як повідомляє видання Mirror з посиланням на джерело, близьке до дизайнера, у нього була онкологічна хвороба. Помер кутюр'є через рак підшлункової залози, - пише ТСН.
"Він не розповідав про свою хворобу, але сміливо з нею боровся. Карл дуже пишався своїм здоров'ям і правильним способом життя, тому рак підшлункової залози став справжнім шоком", – поділився інсайдер.
Інше джерело розповіло, що Карл Лагерфельд став почуватися зле ще декілька тижнів тому. 22 січня цього року дизайнер вперше пропустив два покази Chanel в Парижі та не вийшов на уклін.
Ця подія схвилювала відвідувачів показу, оскільки раніше він жодного разу не пропускав привітальних виходів у фіналі дефіле будинку Chanel. Пізніше представники бренду заявили, що він почувався втомленим.
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Як повідомляє видання Mirror з посиланням на джерело, близьке до дизайнера, у нього була онкологічна хвороба. Помер кутюр'є через рак підшлункової залози, - пише ТСН.
"Він не розповідав про свою хворобу, але сміливо з нею боровся. Карл дуже пишався своїм здоров'ям і правильним способом життя, тому рак підшлункової залози став справжнім шоком", – поділився інсайдер.
Інше джерело розповіло, що Карл Лагерфельд став почуватися зле ще декілька тижнів тому. 22 січня цього року дизайнер вперше пропустив два покази Chanel в Парижі та не вийшов на уклін.
Ця подія схвилювала відвідувачів показу, оскільки раніше він жодного разу не пропускав привітальних виходів у фіналі дефіле будинку Chanel. Пізніше представники бренду заявили, що він почувався втомленим.
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