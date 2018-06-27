Повідомили причину смерті Карла Лагерфельда





Як повідомляє видання Mirror з посиланням на джерело, близьке до дизайнера, у нього була онкологічна хвороба. Помер кутюр'є через рак підшлункової залози, - пише



"Він не розповідав про свою хворобу, але сміливо з нею боровся. Карл дуже пишався своїм здоров'ям і правильним способом життя, тому рак підшлункової залози став справжнім шоком", – поділився інсайдер.



Інше джерело розповіло, що Карл Лагерфельд став почуватися зле ще декілька тижнів тому. 22 січня цього року дизайнер вперше пропустив два покази Chanel в Парижі та не вийшов на уклін.



Ця подія схвилювала відвідувачів показу, оскільки раніше він жодного разу не пропускав привітальних виходів у фіналі дефіле будинку Chanel. Пізніше представники бренду заявили, що він почувався втомленим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стала відома причина смерті легендарного німецького модельєра Карла Лагерфельда, який помер 19 лютого 2019 року Як повідомляє видання Mirror з посиланням на джерело, близьке до дизайнера, у нього була онкологічна хвороба. Помер кутюр'є через рак підшлункової залози, - пише ТСН "Він не розповідав про свою хворобу, але сміливо з нею боровся. Карл дуже пишався своїм здоров'ям і правильним способом життя, тому рак підшлункової залози став справжнім шоком", – поділився інсайдер.Інше джерело розповіло, що Карл Лагерфельд став почуватися зле ще декілька тижнів тому. 22 січня цього року дизайнер вперше пропустив два покази Chanel в Парижі та не вийшов на уклін.Ця подія схвилювала відвідувачів показу, оскільки раніше він жодного разу не пропускав привітальних виходів у фіналі дефіле будинку Chanel. Пізніше представники бренду заявили, що він почувався втомленим.

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