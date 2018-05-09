Депутат Луцькради розповість, які зміни чекають на місто

Андрієм Покровським.



Захід відбудеться у вівторок, 26 лютого, о 18:30 у великому кінозалі розважального центру «Промінь», - пише "



Тема зустрічі: «Луцьк: що далі..?». Саме на це питання у відкритій розмові з лучанами і відповість соціально-відповідальний бізнесмен Андрій Покровський.







Також у рамках проекту «Школа свідомого громадянина», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ» за підтримки РЦ «Промінь», він розповість:



- як живе Луцьк без міського голови;

- якою є роль бізнесу та інвестицій у розвитку міста, перспективи для місцевих підприємців;

- про майбутні вибори і їхній вплив на майбутнє Луцька;

- які зміни чекають на наше місто та лучан.



«Не проґав чудової нагоди поспілкуватися з успішним бізнесменом та політиком про те, як можна жити краще у рідному місті!», – закликають організатори.



Реєструйся: телефонуй 099 215 50 75 або заповнюй анкету







Вхід вільний та бажаний. Приєднуйся!



Нагадаємо, відкриті зустрічі у рамках проекту «Школа свідомого громадянина» вже відбулися із бізнесменом Віктором Корсаком, гендиректором компанії «SKF Україна» Володимиром Цибульським, журналістом Андрієм Куликовим, топ-менеджером групи компаній «Континіум» Оленою Палагутою, гендиректором Modern-Expo Group Петром Пилипюком, екс-гендиректоркою Microsoft Надією Васильєвою, народною депутаткою Ольгою Бєльковою, директоркою Фонду Олени Пінчук Ольгою Руднєвою та ресторатором Романом Хорзовим.

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