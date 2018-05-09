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Депутат Луцькради розповість, які зміни чекають на місто

Депутат Луцькради розповість, які зміни чекають на місто
Охочих лучан запрошують на зустріч із бізнесменом, депутатом Луцької міської ради та меценатом Андрієм Покровським.

Захід відбудеться у вівторок, 26 лютого, о 18:30 у великому кінозалі розважального центру «Промінь», - пише "Конкурент".

Тема зустрічі: «Луцьк: що далі..?». Саме на це питання у відкритій розмові з лучанами і відповість соціально-відповідальний бізнесмен Андрій Покровський.



Також у рамках проекту «Школа свідомого громадянина», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ» за підтримки РЦ «Промінь», він розповість:

- як живе Луцьк без міського голови;
- якою є роль бізнесу та інвестицій у розвитку міста, перспективи для місцевих підприємців;
- про майбутні вибори і їхній вплив на майбутнє Луцька;
- які зміни чекають на наше місто та лучан.

«Не проґав чудової нагоди поспілкуватися з успішним бізнесменом та політиком про те, як можна жити краще у рідному місті!», – закликають організатори.

Реєструйся: телефонуй 099 215 50 75 або заповнюй анкету ТУТ.

Депутат Луцькради розповість, які зміни чекають на місто


Вхід вільний та бажаний. Приєднуйся!

Нагадаємо, відкриті зустрічі у рамках проекту «Школа свідомого громадянина» вже відбулися із бізнесменом Віктором Корсаком, гендиректором компанії «SKF Україна» Володимиром Цибульським, журналістом Андрієм Куликовим, топ-менеджером групи компаній «Континіум» Оленою Палагутою, гендиректором Modern-Expo Group Петром Пилипюком, екс-гендиректоркою Microsoft Надією Васильєвою, народною депутаткою Ольгою Бєльковою, директоркою Фонду Олени Пінчук Ольгою Руднєвою та ресторатором Романом Хорзовим.

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Теги: Андрій Покровський, Свідомі, Луцьк
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