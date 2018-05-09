Депутат Луцькради розповість, які зміни чекають на місто
Сьогодні, 18:33
Охочих лучан запрошують на зустріч із бізнесменом, депутатом Луцької міської ради та меценатом Андрієм Покровським.
Захід відбудеться у вівторок, 26 лютого, о 18:30 у великому кінозалі розважального центру «Промінь», - пише "Конкурент".
Тема зустрічі: «Луцьк: що далі..?». Саме на це питання у відкритій розмові з лучанами і відповість соціально-відповідальний бізнесмен Андрій Покровський.
Також у рамках проекту «Школа свідомого громадянина», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ» за підтримки РЦ «Промінь», він розповість:
- як живе Луцьк без міського голови;
- якою є роль бізнесу та інвестицій у розвитку міста, перспективи для місцевих підприємців;
- про майбутні вибори і їхній вплив на майбутнє Луцька;
- які зміни чекають на наше місто та лучан.
«Не проґав чудової нагоди поспілкуватися з успішним бізнесменом та політиком про те, як можна жити краще у рідному місті!», – закликають організатори.
Реєструйся: телефонуй 099 215 50 75 або заповнюй анкету ТУТ.
Вхід вільний та бажаний. Приєднуйся!
Нагадаємо, відкриті зустрічі у рамках проекту «Школа свідомого громадянина» вже відбулися із бізнесменом Віктором Корсаком, гендиректором компанії «SKF Україна» Володимиром Цибульським, журналістом Андрієм Куликовим, топ-менеджером групи компаній «Континіум» Оленою Палагутою, гендиректором Modern-Expo Group Петром Пилипюком, екс-гендиректоркою Microsoft Надією Васильєвою, народною депутаткою Ольгою Бєльковою, директоркою Фонду Олени Пінчук Ольгою Руднєвою та ресторатором Романом Хорзовим.
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Захід відбудеться у вівторок, 26 лютого, о 18:30 у великому кінозалі розважального центру «Промінь», - пише "Конкурент".
Тема зустрічі: «Луцьк: що далі..?». Саме на це питання у відкритій розмові з лучанами і відповість соціально-відповідальний бізнесмен Андрій Покровський.
Також у рамках проекту «Школа свідомого громадянина», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ» за підтримки РЦ «Промінь», він розповість:
- як живе Луцьк без міського голови;
- якою є роль бізнесу та інвестицій у розвитку міста, перспективи для місцевих підприємців;
- про майбутні вибори і їхній вплив на майбутнє Луцька;
- які зміни чекають на наше місто та лучан.
«Не проґав чудової нагоди поспілкуватися з успішним бізнесменом та політиком про те, як можна жити краще у рідному місті!», – закликають організатори.
Реєструйся: телефонуй 099 215 50 75 або заповнюй анкету ТУТ.
Вхід вільний та бажаний. Приєднуйся!
Нагадаємо, відкриті зустрічі у рамках проекту «Школа свідомого громадянина» вже відбулися із бізнесменом Віктором Корсаком, гендиректором компанії «SKF Україна» Володимиром Цибульським, журналістом Андрієм Куликовим, топ-менеджером групи компаній «Континіум» Оленою Палагутою, гендиректором Modern-Expo Group Петром Пилипюком, екс-гендиректоркою Microsoft Надією Васильєвою, народною депутаткою Ольгою Бєльковою, директоркою Фонду Олени Пінчук Ольгою Руднєвою та ресторатором Романом Хорзовим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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