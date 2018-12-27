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Коли у Луцьку з'являться нові тролейбуси

Коли у Луцьку з'являться нові тролейбуси
Луцьк отримає нові тролейбуси наприкінці року.

Про це під час засідання постійної комісії Луцької міськради з питань комунального майна та приватизації розповів директор департаменту економічної політики Олександр Озінович, - пише Волинь.UA.

Посадовець відзначив, що питання закупівлі нових тролейбусів у місті не вирішиться найближчим часом.

«Очікуємо, що нові тридцять тролейбусів місто закупить до кінця року. Також плануємо запустити картку лучанина вже у березні».

Додамо, що Луцьке підприємство електротранспорту планує купити за кредитні кошти 30 нових тролейбусів. Договір уже погоджений на урядовому рівні.

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Теги: тролейбуси, транспорт
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Коментарі 3
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Акруті швейцарські трлейбуси Палиця вже собі забрав? Тож так було вигідно купляти 20-річні євротрольобляхи. Чи вже вигідніше відмити гроші на місці?
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не з Гемерики приїдуть?
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Ідіоти! 31 маршрутка забита, як бочка з оселедцями! Замість мріяти про "колись", поверніть 4-ку на вокзал, 23 на Львівську і Волі, 47 і 3 зробіть, як були, і не кохайте людям мозок своїми "реформами"!
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