Коли у Луцьку з'являться нові тролейбуси





Про це під час засідання постійної комісії Луцької міськради з питань комунального майна та приватизації розповів директор департаменту економічної політики Олександр Озінович, - пише



Посадовець відзначив, що питання закупівлі нових тролейбусів у місті не вирішиться найближчим часом.



«Очікуємо, що нові тридцять тролейбусів місто закупить до кінця року. Також плануємо запустити картку лучанина вже у березні».



Додамо, що Луцьке підприємство електротранспорту планує купити за кредитні кошти 30 нових тролейбусів. Договір уже погоджений на урядовому рівні.

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