На Волині вночі спалили авто інспектора управління держпраці. ФОТО





Про це повідомили на сторінці Управління Держпраці у Волинській області у



«В ніч з 16 лютого на 17 у м. Нововолинськ було спалено автомобіль, який належить головному державному інспектору відділу додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Волинській області”, – йдеться у повідомленні.



У дописі заявляють, що головному державному інспектору неодноразово погрожували під час здійснення трудової діяльності.



За фактом вчиненого кримінального правопорушення було внесено відомості до ЄДРДР та відкрито кримінальне провадження.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ніч на 17 лютого у Нововолинську спалили Opel Vectra, який належить інспектору управління держпраці. Чоловіку неодноразово погрожували.Про це повідомили на сторінці Управління Держпраці у Волинській області у facebook «В ніч з 16 лютого на 17 у м. Нововолинськ було спалено автомобіль, який належить головному державному інспектору відділу додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Волинській області”, – йдеться у повідомленні.У дописі заявляють, що головному державному інспектору неодноразово погрожували під час здійснення трудової діяльності.За фактом вчиненого кримінального правопорушення було внесено відомості до ЄДРДР та відкрито кримінальне провадження.

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