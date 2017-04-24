вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали, як виглядатиме та у скільки обійдеться реконструкція ковельського стадіону «Локомотив»

Показали, як виглядатиме та у скільки обійдеться реконструкція ковельського стадіону «Локомотив»
У Ковелі знову запрацює колись найкраща спортивна арена міста – стадіон “Локомотив”.

Йдеться в сюжеті 12 каналу.

Об’єкт реконструюють у рамках програми транскордонного співробітництва ЄС “Польща-Білорусь-Україна”. Партнерами Ковеля по проекту є міста з однойменною назвою Щучин – у Польщі та Білорусі.

"В нашому місті, як і білоруському Щучині та тут у Ковелі є схожі спортивні об'єкти. Це стадіони 70-х років, які наразі не експлуатуються та підлягають реконструкції в рамках проекту. Після реконструкції це будуть не суто спортивні об'єкти, а повноцінні центри міжнародної співпраці та культурного обміну", – пояснив бурмістр міста Щучин Республіки Польща Артур Кучинські.

Окрім майже мільйона євро ґрантових коштів Євросоюзу міська влада також розраховує на 20 мільйонів гривень державної субвенції та власний фінансовий ресурс. Загальна кошторисна вартість об'єкта – 88 мільйонів гривень.

До слова реконструкцію стадіону проводитиме ПрАТ "Луцтксантехмонтаж №536".

Деталі – у сюжеті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, стадіон, Локомотив, реконструкція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині затримали п’яного водія зі смертельною дозою алкоголю в крові
Сьогодні, 22:43
На Волині у штучній водоймі потонув чоловік. ФОТО
Сьогодні, 22:03
Показали, як виглядатиме та у скільки обійдеться реконструкція ковельського стадіону «Локомотив»
Сьогодні, 21:36
На Волині вночі спалили авто інспектора управління держпраці. ФОТО
Сьогодні, 21:05
«Голосування за курс на НАТО і ЄС – це прорив», – нардеп з Волині
Сьогодні, 20:52
Схожі новини
Луцька будівельна компанія реконструюватиме стадіон у Ковелі. ФОТО Луцька будівельна компанія реконструюватиме стадіон у Ковелі. ФОТО
02 лютий, 09:07
Стадіон у Ковелі хочуть відновити за «міжнародні» гроші Стадіон у Ковелі хочуть відновити за «міжнародні» гроші
24 квітень, 2017, 06:22
У Ковелі відновлять стадіон У Ковелі відновлять стадіон
20 квітень, 2017, 13:28
На Волині приміщення басейну віддадуть під амбулаторію На Волині приміщення басейну віддадуть під амбулаторію
28 грудень, 2018, 23:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В історичному селі на кордоні з Волинню стривожені реорганізацією школи
Сьогодні, 18:59
 1
На Рівненщині затримали п’яного водія зі смертельною дозою алкоголю в крові
Сьогодні, 22:43
 0
На Волині у штучній водоймі потонув чоловік. ФОТО
Сьогодні, 22:03
 0
Показали, як виглядатиме та у скільки обійдеться реконструкція ковельського стадіону «Локомотив»
Сьогодні, 21:36
 0
На Волині вночі спалили авто інспектора управління держпраці. ФОТО
Сьогодні, 21:05
 0
Медіа
відео
1/8