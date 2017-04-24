Показали, як виглядатиме та у скільки обійдеться реконструкція ковельського стадіону «Локомотив»





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Об’єкт реконструюють у рамках програми транскордонного співробітництва ЄС “Польща-Білорусь-Україна”. Партнерами Ковеля по проекту є міста з однойменною назвою Щучин – у Польщі та Білорусі.



"В нашому місті, як і білоруському Щучині та тут у Ковелі є схожі спортивні об'єкти. Це стадіони 70-х років, які наразі не експлуатуються та підлягають реконструкції в рамках проекту. Після реконструкції це будуть не суто спортивні об'єкти, а повноцінні центри міжнародної співпраці та культурного обміну", – пояснив бурмістр міста Щучин Республіки Польща Артур Кучинські.



Окрім майже мільйона євро ґрантових коштів Євросоюзу міська влада також розраховує на 20 мільйонів гривень державної субвенції та власний фінансовий ресурс. Загальна кошторисна вартість об'єкта – 88 мільйонів гривень.



До слова реконструкцію стадіону



Деталі – у сюжеті.



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