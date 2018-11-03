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На Рівненщині затримали п’яного водія зі смертельною дозою алкоголю в крові

На Рівненщині затримали п’яного водія зі смертельною дозою алкоголю в крові
Абсолютний антирекорд Рівненщини з кермування в нетверезому стані. Водій надув у «драгер» 5 проміле алкоголю. Більше цей пристрій навіть не здатен зафіксувати.

Це перевищення норми в 25 разів і наркологи називають таку дозу смертельною. Утім, рівненський кермувальник іще й у силах був виправдовуватися чому, хильнувши, сів за кермо, йдеться в ТСН.16.45.

«Мама подзвонила з села і сказала, що треба поїхати, щоб легше стало. От я й поїхав, легше стало», - ледь говорить чоловік.

Язик заплітається, та чоловік відчайдушно намагається пояснити, чому хильнув оковитої і сів за кермо. Мовляв, їхав по ліки.

Нетверезого чоловіка за кермом помітили рівняни і викликали копів. Коли чоловіка перевірили на алкотестері, результат приголомшив: перевищення норми в 25 разів. Такого рівненські копи ще не бачили.

Можливо, алкоголю і було більше, та "драгер" зафіксувати понад 5 проміле не здатний. Це фактично смертельна доза для людини, каже лікар-нарколог. Уражається весь організм.

«Для нервової системи, для серцево-судинної, тобто інтоксикація всього організму. Може бути навіть до алкогольної коми», - каже лікар-нарколог Тетяна Пасічник.

Скільки чоловік випив, припустити тяжко, каже нарколог, бо, найімовірніше, одним застіллям не минулося.

За свою пиятику за кермом водію доведеться відповідати в суді. І замість відзнаки, які отримують рекордсмени – житель рівненщини має залишитися без посвідчення водія, але зі штрафом у більше ніж 10 тисяч гривень.

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Теги: Рівненщина, поліція, п'яний водій, рекорд
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