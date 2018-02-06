Волиняни сплатили на потреби армії понад 20 мільйонів гривень

Волиняни, котрі отримують легальну зарплату, у січні 2019 року сплатили до держбюджету 21,2 мільйони гривень військового збору.Таким чином, на обороноздатність країни в області мобілізовано на 19 відсотків коштів більше проти січня 2018 року.Про це інформує управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Волинській області.“Коли йдеться про незалежність держави та безпеку кожного з нас, питання високої податкової культури та активної громадянської позиції не потребує особливих аргументів – українська армія повинна мати достатньо коштів для захисту країни. Тож, від позиції працедавців, які виконують функцію податкового агента в питанні нарахування і сплати військового збору із зарплати, значною мірою залежить фінансування оборонної галузі. Приємно відзначити, що більшість суб’єктів господарювання Волині – свідомі того, як важливо нині працювати легально, уникаючи фактів “тіньової” зайнятості”, – наголошує начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.Як підкреслила керівник волинських фіскалів, використання неоформленої належним чином робочої сили не лише мінімізує податки до бюджету, а й позбавляє найманих працівників соціальних гарантій.“Держава гарантує кожному, хто працює легально, певні соціальні стандарти. Тому спроби оптимізувати податки через так званих трудових нелегалів – серйозне порушення закону та позбавлення права на соціальний захист найманих працівників. Такі факти не мають права на існування в суспільстві, що прагне досягнути європейських стандартів якості життя”, – підсумувала Світлана Савчук.за підсумками січня 2019 року найбільшу суму військового збору сплачено у м. Луцьку – 9,6 мільйона гривень, на території Луцького району – 1,7 мільйона гривень, у м. Ковель – майже 1,2 мільйона гривень, у м. Нововолинськ – понад 1 мільйон гривень. у м. Володимир-Волинський – 966 тисяч гривень військового збору.