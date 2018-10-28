В Україні започаткували нову медичну професію
Сьогодні, 00:28
В Україні з'явилася нова професія “трансплант-координатор”. Ці люди налагоджуватимуть зв’язок між усіма учасниками процесу трансплантації.
Трансплант-координатори перевірятимуть та отримуватимуть згоди на донорство, вчасно та систематично оновлюватимуть інформацію у Єдиній державній системі трансплантації (ЄДІСТ), організовуватимуть оперативне та безпечне транспортування органів, – інформує Здоров’я 24.
Вони комунікуватимуть між донорами та їх родинами і реципієнтами, які очікують на трансплантацію.
Перша група майбутніх трансплант-координаторів вже вчиться у Запорізькій медичній академії післядипломної освіти МОЗ України. Практичну частину (близько 70% курсу) медики проходять у Центрі трансплантації Запорізької обласної лікарні.
Новий закон трансплантацію був прийнятий 17 травня 2018 року. Він має на меті створити діючу систему трансплантації, яка б допомогла цій галузі повноцінно працювати та не змушувала б українців їхати для цього за кордон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Трансплант-координатори перевірятимуть та отримуватимуть згоди на донорство, вчасно та систематично оновлюватимуть інформацію у Єдиній державній системі трансплантації (ЄДІСТ), організовуватимуть оперативне та безпечне транспортування органів, – інформує Здоров’я 24.
Вони комунікуватимуть між донорами та їх родинами і реципієнтами, які очікують на трансплантацію.
Перша група майбутніх трансплант-координаторів вже вчиться у Запорізькій медичній академії післядипломної освіти МОЗ України. Практичну частину (близько 70% курсу) медики проходять у Центрі трансплантації Запорізької обласної лікарні.
Новий закон трансплантацію був прийнятий 17 травня 2018 року. Він має на меті створити діючу систему трансплантації, яка б допомогла цій галузі повноцінно працювати та не змушувала б українців їхати для цього за кордон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині злодії розбирають залізничні колії
Сьогодні, 01:31
В Україні започаткували нову медичну професію
Сьогодні, 00:28
20 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинянин, який уже має 12 судимостей – знову сяде за ґрати
19 лютий, 23:35