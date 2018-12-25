Жінка з ножем кинулася на поліцейських, які прийшли вилучати у неї дітей. ФОТО
Сьогодні, 02:23
Жахливі умови, у яких виховуються троє дітей виявили у Житомирській області поліцейські та соцпрацівники.
У занедбаному будинку перебувала нетвереза матір та троє її неповнолітніх дітей – 13-річна донька та двоє її синів 11-ти та 7 років, пише Північ-інфо.
Коли ж правоохоронці хотіли забрати дітей до лікарні, аби ті відігрілися та поїли, жінка всіляко перешкоджала цьому та навіть накинулася з ножем на поліцейських, повідомляє ГУНП Житомирщини. Працівники поліції вчасно це помітив та вибив ніж з рук горе-матері.
Умови, у яких проживають діти можна побачити на цих шокуючих фото:
«Матір раніше уже неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за різні правопорушення, у тому числі й за невиконання батьківських обов’язків по вихованню дітей. У 2015-му судом розглядалось питання про позбавлення її батьківських прав. Однак судді зглянулись на родину й дозволили жінці навести лад у своєму житті й зайнятися дітьми. Тож за сприяння працівників соцслужби вона на певний час подолала пристрасть до алкоголю. Але останнім часом знову взялась за старе», – розповіла начальник підрозділу ювенальної превенції ГУНП Житомирщини Наталія Гончарук.
Зараз діти перебувають у лікарні, їх обстежують медики. Де далі перебуватимуть хлопчики та дівчинка – поки невідомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У занедбаному будинку перебувала нетвереза матір та троє її неповнолітніх дітей – 13-річна донька та двоє її синів 11-ти та 7 років, пише Північ-інфо.
Коли ж правоохоронці хотіли забрати дітей до лікарні, аби ті відігрілися та поїли, жінка всіляко перешкоджала цьому та навіть накинулася з ножем на поліцейських, повідомляє ГУНП Житомирщини. Працівники поліції вчасно це помітив та вибив ніж з рук горе-матері.
Умови, у яких проживають діти можна побачити на цих шокуючих фото:
«Матір раніше уже неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за різні правопорушення, у тому числі й за невиконання батьківських обов’язків по вихованню дітей. У 2015-му судом розглядалось питання про позбавлення її батьківських прав. Однак судді зглянулись на родину й дозволили жінці навести лад у своєму житті й зайнятися дітьми. Тож за сприяння працівників соцслужби вона на певний час подолала пристрасть до алкоголю. Але останнім часом знову взялась за старе», – розповіла начальник підрозділу ювенальної превенції ГУНП Житомирщини Наталія Гончарук.
Зараз діти перебувають у лікарні, їх обстежують медики. Де далі перебуватимуть хлопчики та дівчинка – поки невідомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Жінка з ножем кинулася на поліцейських, які прийшли вилучати у неї дітей. ФОТО
Сьогодні, 02:23
На Волині злодії розбирають залізничні колії
Сьогодні, 01:31
В Україні започаткували нову медичну професію
Сьогодні, 00:28
20 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинянин, який уже має 12 судимостей – знову сяде за ґрати
19 лютий, 23:35