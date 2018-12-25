Жінка з ножем кинулася на поліцейських, які прийшли вилучати у неї дітей. ФОТО





У занедбаному будинку перебувала нетвереза матір та троє її неповнолітніх дітей – 13-річна донька та двоє її синів 11-ти та 7 років, пише



Коли ж правоохоронці хотіли забрати дітей до лікарні, аби ті відігрілися та поїли, жінка всіляко перешкоджала цьому та навіть накинулася з ножем на поліцейських, повідомляє ГУНП Житомирщини. Працівники поліції вчасно це помітив та вибив ніж з рук горе-матері.



Умови, у яких проживають діти можна побачити на цих шокуючих фото:









«Матір раніше уже неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за різні правопорушення, у тому числі й за невиконання батьківських обов’язків по вихованню дітей. У 2015-му судом розглядалось питання про позбавлення її батьківських прав. Однак судді зглянулись на родину й дозволили жінці навести лад у своєму житті й зайнятися дітьми. Тож за сприяння працівників соцслужби вона на певний час подолала пристрасть до алкоголю. Але останнім часом знову взялась за старе», – розповіла начальник підрозділу ювенальної превенції ГУНП Житомирщини Наталія Гончарук.



Зараз діти перебувають у лікарні, їх обстежують медики. Де далі перебуватимуть хлопчики та дівчинка – поки невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жахливі умови, у яких виховуються троє дітей виявили у Житомирській області поліцейські та соцпрацівники.У занедбаному будинку перебувала нетвереза матір та троє її неповнолітніх дітей – 13-річна донька та двоє її синів 11-ти та 7 років, пише Північ-інфо Коли ж правоохоронці хотіли забрати дітей до лікарні, аби ті відігрілися та поїли, жінка всіляко перешкоджала цьому та навіть накинулася з ножем на поліцейських, повідомляє ГУНП Житомирщини. Працівники поліції вчасно це помітив та вибив ніж з рук горе-матері.Умови, у яких проживають діти можна побачити на цих шокуючих фото:«Матір раніше уже неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за різні правопорушення, у тому числі й за невиконання батьківських обов’язків по вихованню дітей. У 2015-му судом розглядалось питання про позбавлення її батьківських прав. Однак судді зглянулись на родину й дозволили жінці навести лад у своєму житті й зайнятися дітьми. Тож за сприяння працівників соцслужби вона на певний час подолала пристрасть до алкоголю. Але останнім часом знову взялась за старе», – розповіла начальник підрозділу ювенальної превенції ГУНП ЖитомирщиниЗараз діти перебувають у лікарні, їх обстежують медики. Де далі перебуватимуть хлопчики та дівчинка – поки невідомо.

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