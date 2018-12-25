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Жінка з ножем кинулася на поліцейських, які прийшли вилучати у неї дітей. ФОТО

Жінка з ножем кинулася на поліцейських, які прийшли вилучати у неї дітей. ФОТО
Жахливі умови, у яких виховуються троє дітей виявили у Житомирській області поліцейські та соцпрацівники.

У занедбаному будинку перебувала нетвереза матір та троє її неповнолітніх дітей – 13-річна донька та двоє її синів 11-ти та 7 років, пише Північ-інфо.

Коли ж правоохоронці хотіли забрати дітей до лікарні, аби ті відігрілися та поїли, жінка всіляко перешкоджала цьому та навіть накинулася з ножем на поліцейських, повідомляє ГУНП Житомирщини. Працівники поліції вчасно це помітив та вибив ніж з рук горе-матері.

Умови, у яких проживають діти можна побачити на цих шокуючих фото:
Жінка з ножем кинулася на поліцейських, які прийшли вилучати у неї дітей. ФОТО

Жінка з ножем кинулася на поліцейських, які прийшли вилучати у неї дітей. ФОТО

Жінка з ножем кинулася на поліцейських, які прийшли вилучати у неї дітей. ФОТО


«Матір раніше уже неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за різні правопорушення, у тому числі й за невиконання батьківських обов’язків по вихованню дітей. У 2015-му судом розглядалось питання про позбавлення її батьківських прав. Однак судді зглянулись на родину й дозволили жінці навести лад у своєму житті й зайнятися дітьми. Тож за сприяння працівників соцслужби вона на певний час подолала пристрасть до алкоголю. Але останнім часом знову взялась за старе», – розповіла начальник підрозділу ювенальної превенції ГУНП Житомирщини Наталія Гончарук.

Зараз діти перебувають у лікарні, їх обстежують медики. Де далі перебуватимуть хлопчики та дівчинка – поки невідомо.

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Теги: поліція, діти, вилучення, ніж, напад
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