Волинянин, який уже має 12 судимостей – знову сяде за ґрати
19 лютий, 23:35
Злодій-рецидивіст, який уже 12 разів був на лаві підсудних за крадіжки, знову постав перед судом.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.
Зокрема, його звинувачують у тому, що він поцупив мікрохвильовку в гуртожитку СНУ ім. Лесі Українки, у магазині побутової хімії та косметики крав парфуми, а в супермаркеті потягнув упаковку кави та пару шкарпеток.
Окрім того, злодій полюбляв “промишляти” і в навчальних закладах. Так, у працівниці ЗОШ І-ІІ ступенів №10 викрав гаманець, в якому було 4,5 тисячі гривень. У художній студії ДНЗ№9 також поцупив гаманець, в якому було 900 гривень. А у медсестри ДНЗ№20 потягнув мобільний телефон. Ще один ґаджет він вкрав у ДНЗ№19.
Та, зрештою, зловмисника викрили та вкотре притягнули до кримінальної відповідальності.
Відтак, Луцький міськрайонний суд призначив рецидивісту покарання у виді 4 років 3 місяців тюрми.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.
Зокрема, його звинувачують у тому, що він поцупив мікрохвильовку в гуртожитку СНУ ім. Лесі Українки, у магазині побутової хімії та косметики крав парфуми, а в супермаркеті потягнув упаковку кави та пару шкарпеток.
Окрім того, злодій полюбляв “промишляти” і в навчальних закладах. Так, у працівниці ЗОШ І-ІІ ступенів №10 викрав гаманець, в якому було 4,5 тисячі гривень. У художній студії ДНЗ№9 також поцупив гаманець, в якому було 900 гривень. А у медсестри ДНЗ№20 потягнув мобільний телефон. Ще один ґаджет він вкрав у ДНЗ№19.
Та, зрештою, зловмисника викрили та вкотре притягнули до кримінальної відповідальності.
Відтак, Луцький міськрайонний суд призначив рецидивісту покарання у виді 4 років 3 місяців тюрми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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