Школу в Стобихівці хочуть будувати 4 компанії
Сьогодні, 07:18
У вівторок, 19 лютого 2019 року, відбулося розкриття тендерних пропозицій на «Нове будівництво ЗОШ I-III ступенів в с.Стобихівка Камінь-Каширського району Волинської області. І черга».
Інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
Нагадаємо, що тендер оголосив департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації 31 січня 2019 року. Вартість проекту становить 115 млн 344 тис. 780 грн.
Так, участь у тендері взяли чотири фірми. Нині розпочалася кваліфікація – перевірка пакету документів наданої у складі тендерної пропозиції учасником на відповідність вимогам тендерної документації.
За її результатами й буде визначено переможця. Триватиме ця процедура 5 днів, але, за по треби, може бути продовжена до 20 робочих днів.
Нагадаємо, батьки тут вже не перший рік борються за будівництво нової школи і навіть пішли на дещо радикальні методи – не пускали дітей до навчального закладу.
Також мешканці Стобихівки мітингували під Волиньрадою з вимогою звести школу у селі. 3 листопада люди грозилися перекрити трасу Київ-Ковель-Ягодин, якщо не оголосять тендер.
Зазначимо, що тендер оголосили вдруге, позаяк минулого разу тендер скасували через коригування проекту та експертного висновку.
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Інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
Нагадаємо, що тендер оголосив департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації 31 січня 2019 року. Вартість проекту становить 115 млн 344 тис. 780 грн.
Так, участь у тендері взяли чотири фірми. Нині розпочалася кваліфікація – перевірка пакету документів наданої у складі тендерної пропозиції учасником на відповідність вимогам тендерної документації.
За її результатами й буде визначено переможця. Триватиме ця процедура 5 днів, але, за по треби, може бути продовжена до 20 робочих днів.
Нагадаємо, батьки тут вже не перший рік борються за будівництво нової школи і навіть пішли на дещо радикальні методи – не пускали дітей до навчального закладу.
Також мешканці Стобихівки мітингували під Волиньрадою з вимогою звести школу у селі. 3 листопада люди грозилися перекрити трасу Київ-Ковель-Ягодин, якщо не оголосять тендер.
Зазначимо, що тендер оголосили вдруге, позаяк минулого разу тендер скасували через коригування проекту та експертного висновку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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