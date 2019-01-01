Україна домовилася з Америкою про поставку нових видів озброєння

Про це Президент заявив під час робочої поїздки на Франківщину.Інформує прес-служба Глави держави.Деталей поки не розкривають, але і оптимізму не приховують.переконує – Джавеліни вже врятували сотні життів."Росіяни настільки злякалися, що одразу ж як тільки ми привезли Джевеліни, на фронті перестали появлятися російські танки. За два з половиною місяці кількість танкових обстрілів наших позицій – ноль. Скільки це врятованих життів? А скільки це збереженого здоров’я? І це лише один вид зброї. А ми їх маємо сьогодні дуже багато. І мої переговори з Пенсом, можу вас запевнити, були дуже успішними. Я не можу про це багато говорити, але можу пишатися тим, який формат підтримки ми на сьогоднішній день маємо з боку наших партнерів", - заявив Петро Порошенко.