На Ківерцівщині через злиття кількох закладів позашкільної освіти можуть скоротити 50% штату





Про це розповів кореспондентам Микола Грибук.



Він каже, що це стосується районного центру дитячої та юнацької творчості, районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та районну станцію юних туристів Волинської області. Їх планують об’єднати в одну структуру «Центр позашкільної освіти».



У Ківерцівському районному центрі дитячої та юнацької творчості директорка розповіла, що майже половину груп закриють. У старшій групі зразкової студії танцю «Megadance» два роки займалася Тетяна Місько, на лютий - розкладу занять немає.



«Для мене це було прикрою новиною. Бо танці відіграють важливу роль в моєму житті. Я тут відпочиваю. А так забрали і цю можливість ходити сюди 1-2 рази в тиждень, бо для кожної людини важлива реалізація в житті», - каже учасниця танцювального гуртка.



Вчитель танців Руслан Горохоль каже, що в гуртку скоротили 6 годин занять.



«Нашому колективу 20 років, так сталося, інколи не міг подумати, що доведеться його зменшувати, адже хотіли нарощувати, бо багато дітей добираються із сіл. І зараз вийшло так, що старша група немає часу в розкладі, кількість дітей зменшилася, але ми просто так їх відпустити не можемо. І, хоча б раз у тиждень я їх чекаю на наших заняттях.»



Директорка центру дитячої та юнацької творчості Леся Куліба, яка є головою ліквідаційної комісії, каже, що скоротили всіх сумісників, гуртки в селах закрили, окрім тих, на які виділяють гроші місцеві громади.



«У нас працювало 60 груп дітей, а зараз залишиться 35 груп дітей. Ті гуртки, які працювали на базі сільських шкіл, а це були сумісники, то вони не працюють і не будуть працювати, бо була чітка вказівка влади, щоб по сумісництву робота організовуватися не буде. Це і судномоделювання, автомоделювання, і два зразкових колективи. Шкода, бо колективи хороші, пропали».



У листі райдержадміністрації, який показав нашій знімальній групі керівник відділу освіти райдержадміністрації, вказано: 441 дитина із сіл та селищ району не навчатиметься в позашкіллі – керівників їх гуртків скорочують. Залишиться гурткова діяльність в Жидичині, Завітному та Цумані – на зарплати викладачам гроші дають громади.



Голова Ківерцівської ОТГ Володимир Жгутов розповів, що заклади фінансуватимуть на 63% від минулорічних витрат.



«Районні структури, які з часом перейдуть в комунальні структури громади, розраховувалися на весь район. Населення району 64 тисячі, населення громади 17,5 тисяч».



«Відповідно до їхнього прийнятого бюджету, який є дефіцитним, нам поставили умови, щоб створити одну структуру, шляхом злиття позашкільних закладів, щоб зекономити кошти. Треба підганяти штати під ті кошти, які виділила міська рада, і вона більше не хоче виділяти», - каже начальник відділу освіти Ківерцівської райдержадміністрації Микола Грибук.



Микола Грибук розповідає, що статут нового закладу з назвою «Центр позашкільної освіти» розробили й готові подати на затвердження районної сесії. Нині завершують штатний розпис, скорочення заплановане на 50%, каже він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівському районі реорганізовують заклади позашкільної освіти.Про це розповів кореспондентам Суспільного начальник відділу освіти Ківерцівської райдержадміністраціїВін каже, що це стосується районного центру дитячої та юнацької творчості, районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та районну станцію юних туристів Волинської області. Їх планують об’єднати в одну структуру «Центр позашкільної освіти».У Ківерцівському районному центрі дитячої та юнацької творчості директорка розповіла, що майже половину груп закриють. У старшій групі зразкової студії танцю «Megadance» два роки займалася Т, на лютий - розкладу занять немає.«Для мене це було прикрою новиною. Бо танці відіграють важливу роль в моєму житті. Я тут відпочиваю. А так забрали і цю можливість ходити сюди 1-2 рази в тиждень, бо для кожної людини важлива реалізація в житті», - каже учасниця танцювального гуртка.Вчитель танцівкаже, що в гуртку скоротили 6 годин занять.«Нашому колективу 20 років, так сталося, інколи не міг подумати, що доведеться його зменшувати, адже хотіли нарощувати, бо багато дітей добираються із сіл. І зараз вийшло так, що старша група немає часу в розкладі, кількість дітей зменшилася, але ми просто так їх відпустити не можемо. І, хоча б раз у тиждень я їх чекаю на наших заняттях.»Директорка центру дитячої та юнацької творчості, яка є головою ліквідаційної комісії, каже, що скоротили всіх сумісників, гуртки в селах закрили, окрім тих, на які виділяють гроші місцеві громади.«У нас працювало 60 груп дітей, а зараз залишиться 35 груп дітей. Ті гуртки, які працювали на базі сільських шкіл, а це були сумісники, то вони не працюють і не будуть працювати, бо була чітка вказівка влади, щоб по сумісництву робота організовуватися не буде. Це і судномоделювання, автомоделювання, і два зразкових колективи. Шкода, бо колективи хороші, пропали».У листі райдержадміністрації, який показав нашій знімальній групі керівник відділу освіти райдержадміністрації, вказано: 441 дитина із сіл та селищ району не навчатиметься в позашкіллі – керівників їх гуртків скорочують. Залишиться гурткова діяльність в Жидичині, Завітному та Цумані – на зарплати викладачам гроші дають громади.Голова Ківерцівської ОТГрозповів, що заклади фінансуватимуть на 63% від минулорічних витрат.«Районні структури, які з часом перейдуть в комунальні структури громади, розраховувалися на весь район. Населення району 64 тисячі, населення громади 17,5 тисяч».«Відповідно до їхнього прийнятого бюджету, який є дефіцитним, нам поставили умови, щоб створити одну структуру, шляхом злиття позашкільних закладів, щоб зекономити кошти. Треба підганяти штати під ті кошти, які виділила міська рада, і вона більше не хоче виділяти», - каже начальник відділу освіти Ківерцівської райдержадміністрації Микола Грибук.Микола Грибук розповідає, що статут нового закладу з назвою «Центр позашкільної освіти» розробили й готові подати на затвердження районної сесії. Нині завершують штатний розпис, скорочення заплановане на 50%, каже він.

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