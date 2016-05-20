На Ківерцівщині через злиття кількох закладів позашкільної освіти можуть скоротити 50% штату
Сьогодні, 08:13
У Ківерцівському районі реорганізовують заклади позашкільної освіти.
Про це розповів кореспондентам Суспільного начальник відділу освіти Ківерцівської райдержадміністрації Микола Грибук.
Він каже, що це стосується районного центру дитячої та юнацької творчості, районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та районну станцію юних туристів Волинської області. Їх планують об’єднати в одну структуру «Центр позашкільної освіти».
У Ківерцівському районному центрі дитячої та юнацької творчості директорка розповіла, що майже половину груп закриють. У старшій групі зразкової студії танцю «Megadance» два роки займалася Тетяна Місько, на лютий - розкладу занять немає.
«Для мене це було прикрою новиною. Бо танці відіграють важливу роль в моєму житті. Я тут відпочиваю. А так забрали і цю можливість ходити сюди 1-2 рази в тиждень, бо для кожної людини важлива реалізація в житті», - каже учасниця танцювального гуртка.
Вчитель танців Руслан Горохоль каже, що в гуртку скоротили 6 годин занять.
«Нашому колективу 20 років, так сталося, інколи не міг подумати, що доведеться його зменшувати, адже хотіли нарощувати, бо багато дітей добираються із сіл. І зараз вийшло так, що старша група немає часу в розкладі, кількість дітей зменшилася, але ми просто так їх відпустити не можемо. І, хоча б раз у тиждень я їх чекаю на наших заняттях.»
Директорка центру дитячої та юнацької творчості Леся Куліба, яка є головою ліквідаційної комісії, каже, що скоротили всіх сумісників, гуртки в селах закрили, окрім тих, на які виділяють гроші місцеві громади.
«У нас працювало 60 груп дітей, а зараз залишиться 35 груп дітей. Ті гуртки, які працювали на базі сільських шкіл, а це були сумісники, то вони не працюють і не будуть працювати, бо була чітка вказівка влади, щоб по сумісництву робота організовуватися не буде. Це і судномоделювання, автомоделювання, і два зразкових колективи. Шкода, бо колективи хороші, пропали».
У листі райдержадміністрації, який показав нашій знімальній групі керівник відділу освіти райдержадміністрації, вказано: 441 дитина із сіл та селищ району не навчатиметься в позашкіллі – керівників їх гуртків скорочують. Залишиться гурткова діяльність в Жидичині, Завітному та Цумані – на зарплати викладачам гроші дають громади.
Голова Ківерцівської ОТГ Володимир Жгутов розповів, що заклади фінансуватимуть на 63% від минулорічних витрат.
«Районні структури, які з часом перейдуть в комунальні структури громади, розраховувалися на весь район. Населення району 64 тисячі, населення громади 17,5 тисяч».
«Відповідно до їхнього прийнятого бюджету, який є дефіцитним, нам поставили умови, щоб створити одну структуру, шляхом злиття позашкільних закладів, щоб зекономити кошти. Треба підганяти штати під ті кошти, які виділила міська рада, і вона більше не хоче виділяти», - каже начальник відділу освіти Ківерцівської райдержадміністрації Микола Грибук.
Микола Грибук розповідає, що статут нового закладу з назвою «Центр позашкільної освіти» розробили й готові подати на затвердження районної сесії. Нині завершують штатний розпис, скорочення заплановане на 50%, каже він.
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Про це розповів кореспондентам Суспільного начальник відділу освіти Ківерцівської райдержадміністрації Микола Грибук.
Він каже, що це стосується районного центру дитячої та юнацької творчості, районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та районну станцію юних туристів Волинської області. Їх планують об’єднати в одну структуру «Центр позашкільної освіти».
У Ківерцівському районному центрі дитячої та юнацької творчості директорка розповіла, що майже половину груп закриють. У старшій групі зразкової студії танцю «Megadance» два роки займалася Тетяна Місько, на лютий - розкладу занять немає.
«Для мене це було прикрою новиною. Бо танці відіграють важливу роль в моєму житті. Я тут відпочиваю. А так забрали і цю можливість ходити сюди 1-2 рази в тиждень, бо для кожної людини важлива реалізація в житті», - каже учасниця танцювального гуртка.
Вчитель танців Руслан Горохоль каже, що в гуртку скоротили 6 годин занять.
«Нашому колективу 20 років, так сталося, інколи не міг подумати, що доведеться його зменшувати, адже хотіли нарощувати, бо багато дітей добираються із сіл. І зараз вийшло так, що старша група немає часу в розкладі, кількість дітей зменшилася, але ми просто так їх відпустити не можемо. І, хоча б раз у тиждень я їх чекаю на наших заняттях.»
Директорка центру дитячої та юнацької творчості Леся Куліба, яка є головою ліквідаційної комісії, каже, що скоротили всіх сумісників, гуртки в селах закрили, окрім тих, на які виділяють гроші місцеві громади.
«У нас працювало 60 груп дітей, а зараз залишиться 35 груп дітей. Ті гуртки, які працювали на базі сільських шкіл, а це були сумісники, то вони не працюють і не будуть працювати, бо була чітка вказівка влади, щоб по сумісництву робота організовуватися не буде. Це і судномоделювання, автомоделювання, і два зразкових колективи. Шкода, бо колективи хороші, пропали».
У листі райдержадміністрації, який показав нашій знімальній групі керівник відділу освіти райдержадміністрації, вказано: 441 дитина із сіл та селищ району не навчатиметься в позашкіллі – керівників їх гуртків скорочують. Залишиться гурткова діяльність в Жидичині, Завітному та Цумані – на зарплати викладачам гроші дають громади.
Голова Ківерцівської ОТГ Володимир Жгутов розповів, що заклади фінансуватимуть на 63% від минулорічних витрат.
«Районні структури, які з часом перейдуть в комунальні структури громади, розраховувалися на весь район. Населення району 64 тисячі, населення громади 17,5 тисяч».
«Відповідно до їхнього прийнятого бюджету, який є дефіцитним, нам поставили умови, щоб створити одну структуру, шляхом злиття позашкільних закладів, щоб зекономити кошти. Треба підганяти штати під ті кошти, які виділила міська рада, і вона більше не хоче виділяти», - каже начальник відділу освіти Ківерцівської райдержадміністрації Микола Грибук.
Микола Грибук розповідає, що статут нового закладу з назвою «Центр позашкільної освіти» розробили й готові подати на затвердження районної сесії. Нині завершують штатний розпис, скорочення заплановане на 50%, каже він.
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