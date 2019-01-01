На Волині – аварія: постраждалих забирали дві «швидких». ФОТО. ВІДЕО





Про це інформує



Відомо, що у ДТП зіткнулись Fiat Doblo білого кольору та ВАЗ-2109.



Постраждалих двома каретами «швидкої» забрали до Нововолинської ЦМЛ. Деталі аварії поки не відомі. На місці аварії працювали поліцейські, рух був частково перекритий.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 19 лютого, приблизно о 19:30, на перехресті бульвару Шевченка та об'їздної дороги міста Нововолинська (Р-15 Ковель-Жовква) сталася аварія з потерпілими.Про це інформує Нововолинський інформаційний портал Відомо, що у ДТП зіткнулись Fiat Doblo білого кольору та ВАЗ-2109.Постраждалих двома каретами «швидкої» забрали до Нововолинської ЦМЛ. Деталі аварії поки не відомі. На місці аварії працювали поліцейські, рух був частково перекритий.

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