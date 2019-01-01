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На Волині – аварія: постраждалих забирали дві «швидких». ФОТО. ВІДЕО

На Волині – аварія: постраждалих забирали дві «швидких». ФОТО. ВІДЕО
Учора, 19 лютого, приблизно о 19:30, на перехресті бульвару Шевченка та об'їздної дороги міста Нововолинська (Р-15 Ковель-Жовква) сталася аварія з потерпілими.

Про це інформує Нововолинський інформаційний портал.

Відомо, що у ДТП зіткнулись Fiat Doblo білого кольору та ВАЗ-2109.

Постраждалих двома каретами «швидкої» забрали до Нововолинської ЦМЛ. Деталі аварії поки не відомі. На місці аварії працювали поліцейські, рух був частково перекритий.

На Волині – аварія: постраждалих забирали дві «швидких». ФОТО. ВІДЕО
На Волині – аварія: постраждалих забирали дві «швидких». ФОТО. ВІДЕО
На Волині – аварія: постраждалих забирали дві «швидких». ФОТО. ВІДЕО
На Волині – аварія: постраждалих забирали дві «швидких». ФОТО. ВІДЕО



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Теги: аварія, Волинь, ДТП
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