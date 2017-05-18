Луцьк майже не заробляє на парковках
Сьогодні, 09:25
У бюджет Луцька надійшло лише 11 % коштів від функціонування парковок.
Про це йшлося у середу, 20 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Михайло Щур зауважив, що у 2018 році місто заробило лише 11 % від запланованого на парковках і поцікавився, чому показник не виконали.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, коли планували бюджет на 2018 рік розраховували, що у Луцьку збільшиться кількість паркомісць. Однак ці плани так і не реалізували.
«Були паркооптимістами», - зауважив секретар Луцькради Григорій Пустовіт.
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Про це йшлося у середу, 20 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Михайло Щур зауважив, що у 2018 році місто заробило лише 11 % від запланованого на парковках і поцікавився, чому показник не виконали.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, коли планували бюджет на 2018 рік розраховували, що у Луцьку збільшиться кількість паркомісць. Однак ці плани так і не реалізували.
«Були паркооптимістами», - зауважив секретар Луцькради Григорій Пустовіт.
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