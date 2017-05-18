Луцьк майже не заробляє на парковках

У бюджет Луцька надійшло лише 11 % коштів від функціонування парковок.Про це йшлося у середу, 20 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.Член виконкомузауважив, що у 2018 році місто заробило лише 11 % від запланованого на парковках і поцікавився, чому показник не виконали.Директор департаменту фінансів та бюджетуповідомила, коли планували бюджет на 2018 рік розраховували, що у Луцьку збільшиться кількість паркомісць. Однак ці плани так і не реалізували.«Були паркооптимістами», - зауважив секретар Луцькради