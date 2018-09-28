«Луцькі ринки» витрачають більше, ніж заробляють
Сьогодні, 09:35
Нещодавно створене комунальне підприємство «Луцькі ринки» витрачає більше коштів, аніж заробляє.
Про це йшлося у середу, 20 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
В.о. директора КП «Луцькі ринки» Михайло Ломага розповів, що підприємство створили задля впорядкування діяльності ринків 31 січня 2018 року. Міськрада передала «Луцьким ринкам» для обслуговування земельну ділянку площею 0,59 га на вулиці Глушець.
1 липня підприємство запрацювало і уклало 371 угоду з підприємцями. Дохід від реалізації наданих фізичним особам та юридичним особам послуг у 2018 році склав 963,2 тисячі гривень та ще понад мільйон гривень підприємство отримало дотацій із бюджету міста.
У червні «Луцьким ринкам» виділили 3,5 га на Завокзальному ринку, підприємство сплатило земельний податок, провело електрифікацію торгових рядів, але не могло працювати через судову тяганину.
Натомість витрати «Луцьких ринків» торік склали більше 2 мільйонів гривень. Член виконкому Михайло Щур запитав про перспективи розвитку «Луцьких ринків».
«На сьогодні ми маємо лише півгектра землі, а облспоживспілка володіє Завокзальним ринком відповідно до рішення суду. Але я впевнений, що ми повернемо цю землю до комунального підприємства, бо лише таким шляхом можна буде вирішувати питання наведення ладу на ринках, зокрема, на Центральному, провести реконструкцію ринку. Без передачі землі цього не зроблять. Облспоживспілка не буде цим займатися», - зауважив Михайло Ломага.
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Про це йшлося у середу, 20 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
В.о. директора КП «Луцькі ринки» Михайло Ломага розповів, що підприємство створили задля впорядкування діяльності ринків 31 січня 2018 року. Міськрада передала «Луцьким ринкам» для обслуговування земельну ділянку площею 0,59 га на вулиці Глушець.
1 липня підприємство запрацювало і уклало 371 угоду з підприємцями. Дохід від реалізації наданих фізичним особам та юридичним особам послуг у 2018 році склав 963,2 тисячі гривень та ще понад мільйон гривень підприємство отримало дотацій із бюджету міста.
У червні «Луцьким ринкам» виділили 3,5 га на Завокзальному ринку, підприємство сплатило земельний податок, провело електрифікацію торгових рядів, але не могло працювати через судову тяганину.
Натомість витрати «Луцьких ринків» торік склали більше 2 мільйонів гривень. Член виконкому Михайло Щур запитав про перспективи розвитку «Луцьких ринків».
«На сьогодні ми маємо лише півгектра землі, а облспоживспілка володіє Завокзальним ринком відповідно до рішення суду. Але я впевнений, що ми повернемо цю землю до комунального підприємства, бо лише таким шляхом можна буде вирішувати питання наведення ладу на ринках, зокрема, на Центральному, провести реконструкцію ринку. Без передачі землі цього не зроблять. Облспоживспілка не буде цим займатися», - зауважив Михайло Ломага.
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