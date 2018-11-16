У селі на Волині автівки змушені їздити полями через жахливі підтоплені дороги. ФОТО

Жителі села Павловичі Локачинського району вкотре скаржаться на відсутність хорошої дороги.Ця проблема стала особливо актуальною зараз, коли почав танути сніг., - пише Район.Локачі.Місцеві жителі ходять нею на роботу, у школу, водять дітей у дитсадок. Проблема актуальна не лише для пішоходів, а й для машин, тому щоб об'їхати велетенські ями їм потрібно їхати по чужому полі.Люди зверталися й до влади але результату немає, а дорога стає все гірша.