У селі на Волині автівки змушені їздити полями через жахливі підтоплені дороги. ФОТО
Сьогодні, 09:49
Жителі села Павловичі Локачинського району вкотре скаржаться на відсутність хорошої дороги.
Ця проблема стала особливо актуальною зараз, коли почав танути сніг., - пише Район.Локачі.
Місцеві жителі ходять нею на роботу, у школу, водять дітей у дитсадок. Проблема актуальна не лише для пішоходів, а й для машин, тому щоб об'їхати велетенські ями їм потрібно їхати по чужому полі.
Люди зверталися й до влади але результату немає, а дорога стає все гірша.
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Ця проблема стала особливо актуальною зараз, коли почав танути сніг., - пише Район.Локачі.
Місцеві жителі ходять нею на роботу, у школу, водять дітей у дитсадок. Проблема актуальна не лише для пішоходів, а й для машин, тому щоб об'їхати велетенські ями їм потрібно їхати по чужому полі.
Люди зверталися й до влади але результату немає, а дорога стає все гірша.
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