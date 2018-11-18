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У центрі Луцька пропонують заборонити паркування та евакуйовувати автівки «автоандонів»

У центрі Луцька пропонують заборонити паркування та евакуйовувати автівки «автоандонів»
У центрі Луцька пропонують заборонити паркування автомобілям.

Про це стало відомо у середу, 20 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.

Член виконкому Ігор Алєксєєв зауважив, що у центрі міста, особливо у вихідні, катастрофічна ситуація з паркуванням. Автівки буквально «окуповують» зону навколу драмтеатру, головної пішохідної вулиці міста. Відтак, він запропонував заборонити паркування автівок у центрі Луцька.

«Це потрібно для того, щоб з’явилась тільки пішохідна оаза у центрі Луцька. Це нормальна практика у цивілізованих країнах світу», - наголосив він.

Також Ігор Алєксєєв закликав врешті вирішити питання з функціонуванням евакуатора в місті.

«50 тисяч доларів людина знайшла на хорошу автівку, а розуму – ні. Паркуються на зелених зонах, на тротуарах. Пропоную таких не штрафувати, а одразу евакуйовувати автівки», - додав він.

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Теги: Луцьк, паркування, автоандони, Ігор Алєксєєв
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Коментарі 4
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Хамер судді, думаю як евакуюють так і назад привезуть і вибачаться
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поліських хуторянських мрійників! Ви на календар гляньте, в якому столітті живете.
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ХАМмер ХАМа?
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Пора бы журналистам прекратить использовать термины, приближённые к нецензурной брани. Нужно показывать чистоту и благородство языка, и не опускаться до уровня низкопадших таблоидов и пожелтевших пресс
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