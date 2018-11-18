У центрі Луцька пропонують заборонити паркування та евакуйовувати автівки «автоандонів»
Сьогодні, 09:54
У центрі Луцька пропонують заборонити паркування автомобілям.
Про це стало відомо у середу, 20 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Ігор Алєксєєв зауважив, що у центрі міста, особливо у вихідні, катастрофічна ситуація з паркуванням. Автівки буквально «окуповують» зону навколу драмтеатру, головної пішохідної вулиці міста. Відтак, він запропонував заборонити паркування автівок у центрі Луцька.
«Це потрібно для того, щоб з’явилась тільки пішохідна оаза у центрі Луцька. Це нормальна практика у цивілізованих країнах світу», - наголосив він.
Також Ігор Алєксєєв закликав врешті вирішити питання з функціонуванням евакуатора в місті.
«50 тисяч доларів людина знайшла на хорошу автівку, а розуму – ні. Паркуються на зелених зонах, на тротуарах. Пропоную таких не штрафувати, а одразу евакуйовувати автівки», - додав він.
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Про це стало відомо у середу, 20 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Ігор Алєксєєв зауважив, що у центрі міста, особливо у вихідні, катастрофічна ситуація з паркуванням. Автівки буквально «окуповують» зону навколу драмтеатру, головної пішохідної вулиці міста. Відтак, він запропонував заборонити паркування автівок у центрі Луцька.
«Це потрібно для того, щоб з’явилась тільки пішохідна оаза у центрі Луцька. Це нормальна практика у цивілізованих країнах світу», - наголосив він.
Також Ігор Алєксєєв закликав врешті вирішити питання з функціонуванням евакуатора в місті.
«50 тисяч доларів людина знайшла на хорошу автівку, а розуму – ні. Паркуються на зелених зонах, на тротуарах. Пропоную таких не штрафувати, а одразу евакуйовувати автівки», - додав він.
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Коментарі 4
Хамер судді, думаю як евакуюють так і назад привезуть і вибачаться
поліських хуторянських мрійників! Ви на календар гляньте, в якому столітті живете.
ХАМмер ХАМа?
Пора бы журналистам прекратить использовать термины, приближённые к нецензурной брани. Нужно показывать чистоту и благородство языка, и не опускаться до уровня низкопадших таблоидов и пожелтевших пресс
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