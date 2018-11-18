У центрі Луцька пропонують заборонити паркування та евакуйовувати автівки «автоандонів»

У центрі Луцька пропонують заборонити паркування автомобілям.Про це стало відомо у середу, 20 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.Член виконкомузауважив, що у центрі міста, особливо у вихідні, катастрофічна ситуація з паркуванням. Автівки буквально «окуповують» зону навколу драмтеатру, головної пішохідної вулиці міста. Відтак, він запропонував заборонити паркування автівок у центрі Луцька.«Це потрібно для того, щоб з’явилась тільки пішохідна оаза у центрі Луцька. Це нормальна практика у цивілізованих країнах світу», - наголосив він.Також Ігор Алєксєєв закликав врешті вирішити питання з функціонуванням евакуатора в місті.«50 тисяч доларів людина знайшла на хорошу автівку, а розуму – ні. Паркуються на зелених зонах, на тротуарах. Пропоную таких не штрафувати, а одразу евакуйовувати автівки», - додав він.