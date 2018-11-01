Луцький депутат виконує обов’язки керівника «паркувального» підприємства
Сьогодні, 09:58
Депутат Луцької міської ради Аркадій Соломатін тимчасово виконує обов’язки керівника «АвтоПаркСервісу».
Про це стало відомо у середу, 20 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
Під час розгляду питання про функціонування підприємства для доповіді вийшов депутат Аркадій Соломатін. Член виконкому Ігор Алєксєєв зауважив, що не знав про такі кадрові перестановки.
«Сподіваюся, ситуація з паркуванням у місті покращиться», - відзначив він.
Очолює ж «АвтоПаркСервіс» Сергій Денисенко, котрий нині знаходиться на лікуванні.
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Про це стало відомо у середу, 20 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
Під час розгляду питання про функціонування підприємства для доповіді вийшов депутат Аркадій Соломатін. Член виконкому Ігор Алєксєєв зауважив, що не знав про такі кадрові перестановки.
«Сподіваюся, ситуація з паркуванням у місті покращиться», - відзначив він.
Очолює ж «АвтоПаркСервіс» Сергій Денисенко, котрий нині знаходиться на лікуванні.
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