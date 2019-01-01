На Волині лоб в лоб зіткнулися дві машини: деталі страшної аварії





Внаслідок автопригоди травмувалося двоє людей. За фактом ДТП триває перевірка, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



За кермом легковика перебував 23-річний житель Локачинського району. Виконуючи поворот ліворуч, водій зіткнувся із автомобілем «Fiat Doblo», під керуванням 33-річного ковельчанина, який рухався у зустрічному напрямку.



Внаслідок зіткнення водій та 20-річний пасажир «ВАЗу»



За фактом автопригоди триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 лютого, на перехресті вулиці Дорошенка–бульвар Шевченка у Нововолинську автомобіль «ВАЗ-21093» зіткнувся із «Fiat Doblo».Внаслідок автопригоди травмувалося двоє людей. За фактом ДТП триває перевірка, - повідомили у прес-службі волинської поліції.За кермом легковика перебував 23-річний житель Локачинського району. Виконуючи поворот ліворуч, водій зіткнувся із автомобілем «Fiat Doblo», під керуванням 33-річного ковельчанина, який рухався у зустрічному напрямку.Внаслідок зіткнення водій та 20-річний пасажир «ВАЗу» отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували За фактом автопригоди триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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