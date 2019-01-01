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На Волині лоб в лоб зіткнулися дві машини: деталі страшної аварії

На Волині лоб в лоб зіткнулися дві машини: деталі страшної аварії
19 лютого, на перехресті вулиці Дорошенка–бульвар Шевченка у Нововолинську автомобіль «ВАЗ-21093» зіткнувся із «Fiat Doblo».

Внаслідок автопригоди травмувалося двоє людей. За фактом ДТП триває перевірка, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

За кермом легковика перебував 23-річний житель Локачинського району. Виконуючи поворот ліворуч, водій зіткнувся із автомобілем «Fiat Doblo», під керуванням 33-річного ковельчанина, який рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок зіткнення водій та 20-річний пасажир «ВАЗу» отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.

За фактом автопригоди триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
На Волині лоб в лоб зіткнулися дві машини: деталі страшної аварії
На Волині лоб в лоб зіткнулися дві машини: деталі страшної аварії


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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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