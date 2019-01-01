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У сервісних центрах Волині відновили роботу після «падіння» інформаційної системи

У сервісних центрах Волині відновили роботу після «падіння» інформаційної системи
Станом на 20 лютого сервісні центри МВС на Волині працюють у звичному режимі.

Про це повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".

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"Сьогодні, 20 лютого, сервісні центри МВС працюють у звичному режимі, адже робота інформаційної системи налагоджена.

І якщо плануєте невдовзі завітати до сервісного центру МВС Луцька або Нововолинська, нагадуємо, що кожен може стати нашим таємним клієнтом і допомогти нам вдосконалюватись.

Для цього потрібно заповнити анкету,вона тут: hsc.gov.ua/anketa/", - йдеться у повідомленні.

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Теги: сервісний центр МВС, Волинь
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