У сервісних центрах Волині відновили роботу після «падіння» інформаційної системи
Сьогодні, 10:59
Станом на 20 лютого сервісні центри МВС на Волині працюють у звичному режимі.
Про це повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україні у сервісних центрах МВС «полетіла» система, робота – паралізована
"Сьогодні, 20 лютого, сервісні центри МВС працюють у звичному режимі, адже робота інформаційної системи налагоджена.
І якщо плануєте невдовзі завітати до сервісного центру МВС Луцька або Нововолинська, нагадуємо, що кожен може стати нашим таємним клієнтом і допомогти нам вдосконалюватись.
Для цього потрібно заповнити анкету,вона тут: hsc.gov.ua/anketa/", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україні у сервісних центрах МВС «полетіла» система, робота – паралізована
"Сьогодні, 20 лютого, сервісні центри МВС працюють у звичному режимі, адже робота інформаційної системи налагоджена.
І якщо плануєте невдовзі завітати до сервісного центру МВС Луцька або Нововолинська, нагадуємо, що кожен може стати нашим таємним клієнтом і допомогти нам вдосконалюватись.
Для цього потрібно заповнити анкету,вона тут: hsc.gov.ua/anketa/", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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