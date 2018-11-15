На Волині виявили Volkswagen з фальшивими документами





Під час перевірки документів поліцейські виявили ознаки підробки у реєстраційних документах на транспортний засіб, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.



На місце події виїхала слідчо-оперативна група Ковельського відділу поліції. Поліцейські провели першочергові слідчі дії. Транспортний засіб вилучили та помістили на майданчик для тимчасового тримання транспортних засобів Ковельського відділу поліції.



Триває досудове слідство за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Мова йде про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Санкція статті передбачає, зокрема обмеження волі на строк до двох років.



Нагадаємо, в лютому в Ковелі поліцейські виявили автомобіль «Chrysler» із сумнівними документами.









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