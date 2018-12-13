Сучасні квартири і доступна ціна: «Західний Олімп» пропонує ідеальний варіант житла під Луцьком*





Два нові будинки першої черги будівництва вже



Наразі там







Ті ж, хто не встиг придбати домівку у перших будинках, мають чудову можливість обрати помешкання у будинках другої черги.



Найбільш зручним та доволі бюджетним варіантом є просторі однокімнатні квартири. Продумане планування дозволить розмістити у такій квартирі усе необхідне для комфортного життя. Вартість такого варіанту житла становить 13 500 гривень за м2. Наразі наявні однокімнатні квартири на другому поверсі новобудови, площа яких – 38,5 м2.



Якщо ж компактне житло не для вас, то у комплексі знайдуться просторі трьохкімнатні квартири, площа яких становить 76 м2.







Не варто забувати і про те, що приміщення на першихповерхах забудовник здає під офіси. Загальна їх площа становить 170 м2. То ж наразі підприємці ще мають шанс придбати офіси, розміром у 35,74 м2, 63 м2 та 74 м2. Їхня вартість становить 13 900 гривень за м2.







Забудовник запевняє – обираючи квартиру у комплексі «Західний Олімп», власники можуть бути впевненні у якості та надійності свого помешкання. Окрім того, придбавши квартиру за містом, ви матимете змогу створити вдома атмосферу затишку, яку не порушуватиме міський гамір. Разом з тим, дорога до центру міста від «Олімпу» становить всього 15 хвилин на маршрутному таксі або ж 5 хвилин на власному авто. Також неподалік комплексу знаходиться дитячий садок, до школи у Боголюбах їздить шкільний автобус, а лікарня розташована у районі півторакілометрової зони.



Ще ода велика перевага – чудові заміські краєвиди, які відкриваються із вікон житлового комплексу.



Охочих познайомитися із комфортним житлом запрошують завітати до офісу, що знаходиться у селі Тарасове на вулиці Лесі Українки,2. Також більш детальну інформацію можна отримати за номером телефону: 068-228-88-22.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житловий комплекс «Західний Олімп» , що розташований поблизу Луцька у селі Тарасове, запрошує потенційних покупців оглянути комфортабельні квартири, з яких відкриваються чудові заміські краєвиди.Два нові будинки першої черги будівництва вже приймають щасливих власників у зручних та теплих квартирах.Наразі там залишилося кілька однокімнатних квартир, в які майбутні господарі зможуть заселитися відразу після підписання договору купівлі-продажу.Ті ж, хто не встиг придбати домівку у перших будинках, мають чудову можливість обрати помешкання у будинках другої черги.Найбільш зручним та доволі бюджетним варіантом є просторі однокімнатні квартири. Продумане планування дозволить розмістити у такій квартирі усе необхідне для комфортного життя. Вартість такого варіанту житла становить 13 500 гривень за м2. Наразі наявні однокімнатні квартири на другому поверсі новобудови, площа яких – 38,5 м2.Якщо ж компактне житло не для вас, то у комплексі знайдуться просторі трьохкімнатні квартири, площа яких становить 76 м2.Не варто забувати і про те, що приміщення на першихповерхах забудовник здає під офіси. Загальна їх площа становить 170 м2. То ж наразі підприємці ще мають шанс придбати офіси, розміром у 35,74 м2, 63 м2 та 74 м2. Їхня вартість становить 13 900 гривень за м2.Забудовник запевняє – обираючи квартиру у комплексі «Західний Олімп», власники можуть бути впевненні у якості та надійності свого помешкання. Окрім того, придбавши квартиру за містом, ви матимете змогу створити вдома атмосферу затишку, яку не порушуватиме міський гамір. Разом з тим, дорога до центру міста від «Олімпу» становить всього 15 хвилин на маршрутному таксі або ж 5 хвилин на власному авто. Також неподалік комплексу знаходиться дитячий садок, до школи у Боголюбах їздить шкільний автобус, а лікарня розташована у районі півторакілометрової зони.Ще ода велика перевага – чудові заміські краєвиди, які відкриваються із вікон житлового комплексу.

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