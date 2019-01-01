У лучанина вдома вилучили пістолет
Сьогодні, 11:16
У Луцьку поліція вилучила у 36-річного місцевого жителя пістолет.
Зброю вилучили та направили на дослідження, - інформує ГУНП у Волинській області
Пістолет поліцейські вилучили за місцем проживання лучанина, під час санкціонованого обшуку у рамках проведення досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 185 (крадіжка поєднана із проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Також у помешканні волинянина правоохоронці виявили кулю та гільзу калібру 4,5 мм.
Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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Зброю вилучили та направили на дослідження, - інформує ГУНП у Волинській області
Пістолет поліцейські вилучили за місцем проживання лучанина, під час санкціонованого обшуку у рамках проведення досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 185 (крадіжка поєднана із проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Також у помешканні волинянина правоохоронці виявили кулю та гільзу калібру 4,5 мм.
Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Судячи з опису цей пристрій стріляє патронами (калібр 4.5 мм) Флобера, які не заборонені законодавством... Піпец, яке досягнення правоохоронців
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