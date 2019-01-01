У лучанина вдома вилучили пістолет

У Луцьку поліція вилучила у 36-річного місцевого жителя пістолет.Зброю вилучили та направили на дослідження, - інформує ГУНП у Волинській областіПістолет поліцейські вилучили за місцем проживання лучанина, під час санкціонованого обшуку у рамках проведення досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 185 (крадіжка поєднана із проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Також у помешканні волинянина правоохоронці виявили кулю та гільзу калібру 4,5 мм.Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.