5 років тому на Майдані застрелили волинського активіста Василя Мойсея. ВІДЕО





На Майдан Василь приїздив декілька разів. Востаннє приїхав на "мирну" ходу до Верховної Ради. Був у складі 35-ї штурмової резервної сотні "Волинська Січ". Взяв собі псевдо "Крук", - повідомляє



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Василь був родом із Тернопільщини, але багато років жив на Волині разом з братом. Навчався на четвертому курсі факультету соціальних комунікацій і реабілітації університету розвитку людини "Україна".



"Василь приєднався до нашої сотні напередодні загибелі, — розповідав Сергій Мерчук. На Революції Гідності він теж був у складі сотні "Волинська Січ". Потім воював на Сході у "Азові". Зараз — керівник патрульної поліції Рівненської області.



Його застрелили на сходах під Жовтневим. Я йшов тоді за хлопцями. Підбіг до них і потягнув Васю донизу. З нього полилася кров. Подумав, що це епілептичний напад. Він хрипів через зціплені зуби. Але кров була не звідти, Василю прострелили груди. Я давай ту дірку затуляти. Куля пройшла наскрізь і кров з іншого отвору виходила. Тягнули його на щиті. На середині цих сходів лікар сказав, що він вже мертвий, щоб ми його лишали. Але ми не слухали і понесли Васю за архангела Михаїла. Там дуже багато швидких стояло. Я в одну – важкий, в другу – важкий. А в одній швидкій хлопцю руку перемотують. Туди Васю і занесли, двері закрили.



Похорони Мойсея були страшні. Більше 25 тисяч людей прийшли до нього".



Василь помер у 17-ї міській лікарні. Куля пробила йому серце.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. О 09:17:40 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності у Києві застрелили 21-річного Василя Мойсея На Майдан Василь приїздив декілька разів. Востаннє приїхав на "мирну" ходу до Верховної Ради. Був у складі 35-ї штурмової резервної сотні "Волинська Січ". Взяв собі псевдо "Крук", - повідомляє gazeta.ua Василь був родом із Тернопільщини, але багато років жив на Волині разом з братом. Навчався на четвертому курсі факультету соціальних комунікацій і реабілітації університету розвитку людини "Україна"."Василь приєднався до нашої сотні напередодні загибелі, — розповідав Сергій Мерчук. На Революції Гідності він теж був у складі сотні "Волинська Січ". Потім воював на Сході у "Азові". Зараз — керівник патрульної поліції Рівненської області.Його застрелили на сходах під Жовтневим. Я йшов тоді за хлопцями. Підбіг до них і потягнув Васю донизу. З нього полилася кров. Подумав, що це епілептичний напад. Він хрипів через зціплені зуби. Але кров була не звідти, Василю прострелили груди. Я давай ту дірку затуляти. Куля пройшла наскрізь і кров з іншого отвору виходила. Тягнули його на щиті. На середині цих сходів лікар сказав, що він вже мертвий, щоб ми його лишали. Але ми не слухали і понесли Васю за архангела Михаїла. Там дуже багато швидких стояло. Я в одну – важкий, в другу – важкий. А в одній швидкій хлопцю руку перемотують. Туди Васю і занесли, двері закрили.Похорони Мойсея були страшні. Більше 25 тисяч людей прийшли до нього".Василь помер у 17-ї міській лікарні. Куля пробила йому серце.

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