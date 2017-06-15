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5 років тому на Майдані застрелили волинського активіста Василя Мойсея. ВІДЕО

5 років тому на Майдані застрелили волинського активіста Василя Мойсея. ВІДЕО
О 09:17:40 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності у Києві застрелили 21-річного Василя Мойсея.

На Майдан Василь приїздив декілька разів. Востаннє приїхав на "мирну" ходу до Верховної Ради. Був у складі 35-ї штурмової резервної сотні "Волинська Січ". Взяв собі псевдо "Крук", - повідомляє gazeta.ua.

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Василь був родом із Тернопільщини, але багато років жив на Волині разом з братом. Навчався на четвертому курсі факультету соціальних комунікацій і реабілітації університету розвитку людини "Україна".

"Василь приєднався до нашої сотні напередодні загибелі, — розповідав Сергій Мерчук. На Революції Гідності він теж був у складі сотні "Волинська Січ". Потім воював на Сході у "Азові". Зараз — керівник патрульної поліції Рівненської області.

Його застрелили на сходах під Жовтневим. Я йшов тоді за хлопцями. Підбіг до них і потягнув Васю донизу. З нього полилася кров. Подумав, що це епілептичний напад. Він хрипів через зціплені зуби. Але кров була не звідти, Василю прострелили груди. Я давай ту дірку затуляти. Куля пройшла наскрізь і кров з іншого отвору виходила. Тягнули його на щиті. На середині цих сходів лікар сказав, що він вже мертвий, щоб ми його лишали. Але ми не слухали і понесли Васю за архангела Михаїла. Там дуже багато швидких стояло. Я в одну – важкий, в другу – важкий. А в одній швидкій хлопцю руку перемотують. Туди Васю і занесли, двері закрили.

Похорони Мойсея були страшні. Більше 25 тисяч людей прийшли до нього".

Василь помер у 17-ї міській лікарні. Куля пробила йому серце.

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Теги: Василь Мойсей, Майдан, смерть
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