Волинська ОДА починає узаконювати громади та статути ПЦУ

У Волинській обласній державній адміністрації невдовзі розпочнуть приймати документи громад, які виявили бажання перейти до Православної церкви України та мають намір офіційно зареєструвати перехід.Про це йшлося на нараді голови обласної державної адміністраціїу середу, 20 лютого.Зокрема він зауважив, що Волинь стала першою в Україні за кількістю громад, які вирішили перейти до Православної церкви України. До прийняття Томосу на Волині було 622 парафії Московського патріархату і 338 Київського.«Це цифри неспівмірні. То дуже велика різниця, тому для мене важливо було з перших кроків забезпечити спокій, релігійний мир і створити атмосферу повного розуміння ситуації. Ми збиралися з владиками – керівниками єпархій, провели зустріч, обговорили питання досягли, здавалося, повного розуміння», – розповів Олександр Савчекно.Наразі за словами очільника Волині, перехід громад відбувається мирно, а конфліктних ситуацій практично не виникає.«Ми не мали жодної конфліктної ситуації. Найрадикальніше, то коли священики не віддають ключі громадам і тому там відбувається зміна замків. Для мене важливо, аби цей процес був законним і спокійним», – зазначив Савченко.Найважливіша проблема, яку наразі вирішують в ОДА – реєстрація громади та її статуту. Досі його не відпрацювали через зміни в законодавстві. Проте Олександр Савченко запевнив, що невдовзі на Волині оголосять про початок реєстрації і методику, якою будуть керуватися.Також він закликав громади не боятися переходу та не чекати результатів виборів, оскільки від них релігійна ситуація в Україні не зміниться.«Я маю інформацію, що багато священнослужителів УПЦ МП кажуть, що скоро все може змінитися, треба почекати. Не зовсім правильний хід чекати кінця виборів. Інший президент Томос не відмінить. Від умовної зміни влади в цьому нічого не зміниться. Це інша течія в життя суспільства, яка не буде зупинена», – запевнив Олександр Савченко.Окрім того, в управлінні культури з питань релігій та національностей ВОДА запевнили, що наразі уже є лист, скерований до усіх районних адміністрацій, де вказано графік, коли громади зможуть звертатися за перереєстрацією.Окрім того в управлінні надають консультації щодо того, які документи необхідно надати громадам, аби процес реєстрації не затягувався.