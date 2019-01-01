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Волинянин вкрав сейф з грошима зі столичного офісу

Волинянин вкрав сейф з грошима зі столичного офісу
У Києві з офісу у Шевченківському районі троєи зловмисників вкрали сейф з грошима, у складі банди – уродженець Волині.

Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції Києва.

Відомо, що чоловіки проникли у приміщення через вікно та викрали сейф із грошима, де, зі слів заявника було 42000 гривень, та комп'ютерну техніку.

Затримані - 32-річний уродженець м. Могилів-Подільський, раніше судимий за крадіжку та незаконне заволодіння транспортним засобом, 31-річний уродженець м. Миколаїв, який перебуває у розшуку за зберігання наркотиків, та 46-річний уродженець Волинської області, раніше судимий за скоєння розбійного нападу.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Слідчі за погодженням із процесуальним керівником повідомили фігурантам про підозру.

Наразі вирішують питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Зловмисниками загрожує до восьми років позбавлення волі.

Волинянин вкрав сейф з грошима зі столичного офісу
Волинянин вкрав сейф з грошима зі столичного офісу
Волинянин вкрав сейф з грошима зі столичного офісу
Волинянин вкрав сейф з грошима зі столичного офісу


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Теги: крадіжка, сейф, Київ, Луцьк
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