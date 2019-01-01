Волинянин вкрав сейф з грошима зі столичного офісу
Сьогодні, 11:55
У Києві з офісу у Шевченківському районі троєи зловмисників вкрали сейф з грошима, у складі банди – уродженець Волині.
Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції Києва.
Відомо, що чоловіки проникли у приміщення через вікно та викрали сейф із грошима, де, зі слів заявника було 42000 гривень, та комп'ютерну техніку.
Затримані - 32-річний уродженець м. Могилів-Подільський, раніше судимий за крадіжку та незаконне заволодіння транспортним засобом, 31-річний уродженець м. Миколаїв, який перебуває у розшуку за зберігання наркотиків, та 46-річний уродженець Волинської області, раніше судимий за скоєння розбійного нападу.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Слідчі за погодженням із процесуальним керівником повідомили фігурантам про підозру.
Наразі вирішують питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Зловмисниками загрожує до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції Києва.
Відомо, що чоловіки проникли у приміщення через вікно та викрали сейф із грошима, де, зі слів заявника було 42000 гривень, та комп'ютерну техніку.
Затримані - 32-річний уродженець м. Могилів-Подільський, раніше судимий за крадіжку та незаконне заволодіння транспортним засобом, 31-річний уродженець м. Миколаїв, який перебуває у розшуку за зберігання наркотиків, та 46-річний уродженець Волинської області, раніше судимий за скоєння розбійного нападу.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Слідчі за погодженням із процесуальним керівником повідомили фігурантам про підозру.
Наразі вирішують питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Зловмисниками загрожує до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Знімала штани і підглядала у туалеті за учнями: скандал із вчителькою на Хмельниччині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:37
Релігійні організації УПЦ (МП) повинні вказати приналежність до Росії, аби не опинитися поза законом
Сьогодні, 12:14
Волинянин вкрав сейф з грошима зі столичного офісу
Сьогодні, 11:55
Волинська ОДА починає узаконювати громади та статути ПЦУ
Сьогодні, 11:51
Вшанували пам’ять волинського Героя Сергія Байдовського. ФОТО
Сьогодні, 11:50