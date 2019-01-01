Волинські лікарі спростували міфи про ацетон у дітей
Сьогодні, 20:43
Волинські медики розповіли про таку хворобу як "ацетон" у дітей.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру здоров'я у facebook.
Слід відзначити, що це не хвороба, а це особливий стан, який виникає при порушенні обміну речовин і пов'язаний з виснаженням запасів глюкози і глікогену для виробництва енергії.
У дітей свої особливості:
1) малі запаси глікогену в м'язах і печінці (у дорослих це 500-600 г, у дітей 50-70 г);
2) інтенсивніше відбувається обмін речовин;
3) низька активність ферментів підшлункової залози, вона росте з розвитком дитини;
4) не "стабільний" рівень глюкози в крові.
Коли в дитини виникає висока потреба в енергії - перезбудження, перевтома, хвороби, недоїдання і т.п., перше джерело, з якого дитина отримує енергію - глюкоза в крові. Але вистачає її на лічені хвилини. Потім організм дитини звертається до іншого джерела - глікоген, який знаходиться в м'язовій тканині і печінці. Але і цього джерела вистачає на кілька годин. Потім організм звертається до залучення в розщеплення жирів. Вони не можуть відразу перетворитися в необхідну енергію, а спочатку утворюються проміжні речовини. Їх ще називають кетонові тіла - ацетон, ацетооцтова і бета-окімасляна кислоти. Якщо кетонових тіл утворюється мало, то вони встигають повністю утилізуватися тканинами (м'язи, серце, мозок). Якщо ж їх багато - тоді вони починають виводитися нирками, легенями і кишківником.
Найкраще лікування – профілактика. Тому обов'язково найперший крок - дати дитині після фізичного або емоційного навантаження, на початку розвитку хвороби - ГРВІ, бронхіт і т.п., глюкозу у вигляді рідини (солодкий чай, компот) або таблеток (глюкоза з аскорбіновою кислотою) або льодяники, але не шоколаду, оскільки там багато жиру.
Якщо ж цей момент прогаяли і у дитини є "запах ацетону" з рота або тест-смужка позитивна (+, ++), але ще немає блювоти, тоді глюкоза в вигляді рідини. Також можна дати пити відвар з родзинок (1 ст. л. на 200 мл окропу, запарити і настояти 1 год.) або компот із сухофруктів. Якщо ж у дитини ацетон ++, +++ і є блювота, тоді необхідно давати мінімум рідини (50-100 мл) яка містить високу концентрацію глюкози. Для цього використовують 40% розчин глюкози в ампулах. Ампулу відкривають і наливають розчин в чайну (5мл) або десертну (10 мл) ложку і дають дитині. Досить 2 ампул на 1 раз. Повторити потрібно 2-3 рази на день. Для запобігання блювоти використовують метоклопрамід або церукал у вигляді ін'єкцій. Дозування 0,1 мл/кг ваги дитини за одне введення. Можна вводити до 3 разів на добу.
Міфи:
1) Кока-кола, інші солодкі газовані напої дуже добре допомагають при "ацетоні". Допомагає кількість цукру, яка знаходиться в напої, але негативний вплив (барвники і консерванти) більший.
2) Ацетон це хвороба.
3) Допомагає шоколад. Ні, оскільки в шоколаді дуже багато жирів, які заборонені при ацетоні у дітей.
4) Потрібно багато пити рідини за короткий час.
5) Дитина повинна поголодувати.
6) Оскільки тільки 3-5% дітей з ацетонемічним синдром мають ризик розвитку цукрового діабету і для того, щоб бути спокійним потрібно здати аналіз крові на глюкозу.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру здоров'я у facebook.
Слід відзначити, що це не хвороба, а це особливий стан, який виникає при порушенні обміну речовин і пов'язаний з виснаженням запасів глюкози і глікогену для виробництва енергії.
У дітей свої особливості:
1) малі запаси глікогену в м'язах і печінці (у дорослих це 500-600 г, у дітей 50-70 г);
2) інтенсивніше відбувається обмін речовин;
3) низька активність ферментів підшлункової залози, вона росте з розвитком дитини;
4) не "стабільний" рівень глюкози в крові.
Коли в дитини виникає висока потреба в енергії - перезбудження, перевтома, хвороби, недоїдання і т.п., перше джерело, з якого дитина отримує енергію - глюкоза в крові. Але вистачає її на лічені хвилини. Потім організм дитини звертається до іншого джерела - глікоген, який знаходиться в м'язовій тканині і печінці. Але і цього джерела вистачає на кілька годин. Потім організм звертається до залучення в розщеплення жирів. Вони не можуть відразу перетворитися в необхідну енергію, а спочатку утворюються проміжні речовини. Їх ще називають кетонові тіла - ацетон, ацетооцтова і бета-окімасляна кислоти. Якщо кетонових тіл утворюється мало, то вони встигають повністю утилізуватися тканинами (м'язи, серце, мозок). Якщо ж їх багато - тоді вони починають виводитися нирками, легенями і кишківником.
Найкраще лікування – профілактика. Тому обов'язково найперший крок - дати дитині після фізичного або емоційного навантаження, на початку розвитку хвороби - ГРВІ, бронхіт і т.п., глюкозу у вигляді рідини (солодкий чай, компот) або таблеток (глюкоза з аскорбіновою кислотою) або льодяники, але не шоколаду, оскільки там багато жиру.
Якщо ж цей момент прогаяли і у дитини є "запах ацетону" з рота або тест-смужка позитивна (+, ++), але ще немає блювоти, тоді глюкоза в вигляді рідини. Також можна дати пити відвар з родзинок (1 ст. л. на 200 мл окропу, запарити і настояти 1 год.) або компот із сухофруктів. Якщо ж у дитини ацетон ++, +++ і є блювота, тоді необхідно давати мінімум рідини (50-100 мл) яка містить високу концентрацію глюкози. Для цього використовують 40% розчин глюкози в ампулах. Ампулу відкривають і наливають розчин в чайну (5мл) або десертну (10 мл) ложку і дають дитині. Досить 2 ампул на 1 раз. Повторити потрібно 2-3 рази на день. Для запобігання блювоти використовують метоклопрамід або церукал у вигляді ін'єкцій. Дозування 0,1 мл/кг ваги дитини за одне введення. Можна вводити до 3 разів на добу.
Міфи:
1) Кока-кола, інші солодкі газовані напої дуже добре допомагають при "ацетоні". Допомагає кількість цукру, яка знаходиться в напої, але негативний вплив (барвники і консерванти) більший.
2) Ацетон це хвороба.
3) Допомагає шоколад. Ні, оскільки в шоколаді дуже багато жирів, які заборонені при ацетоні у дітей.
4) Потрібно багато пити рідини за короткий час.
5) Дитина повинна поголодувати.
6) Оскільки тільки 3-5% дітей з ацетонемічним синдром мають ризик розвитку цукрового діабету і для того, щоб бути спокійним потрібно здати аналіз крові на глюкозу.
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