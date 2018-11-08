Показали пернатого красунчика, який мешкає у національному парку на Волині. ФОТО

У мережі з'явилися знімки зяблика, який гніздиться на всій території волинського природного парку.Про це повідомили на офіційній сторінці Ківерцівського національного природного паркі "Цуманська пуща".Як зазначили працівники, він у Цуманській пущі гніздиться на всій території. Основна умова поселення виду - наявність деревної рослинності. Зазвичай птах уникає великих вологих і темних борів, оселяючись лише на їх узліссях."Статевий диморфізм виражений досить яскраво, насамперед у забарвленні. У самця коричнюваті груди, горло і щоки, сіро-бура спинка із зеленуватим надхвістям і темно-бурі крила і хвіст. На крилах яскрава біла смужка, лоб чорний, дзьоб голубуватий, типової для в'юркових птахів конусоподібної форми. Самка відрізняється загальним буро-сірим тоном (буро-сірі груди і блідо - коричнювата спинка) без різкої зміни кольорів на голові (вся голова коричнево-бура). Пташенята такі ж, але зі світлою плямою на потилиці.У харчцванні зябликів великий відсоток займають комахи. Тваринна їжа переважає у складі кормів зяблика з квітня по середину серпня, складаючи близько 100% протягом травня - липня. Основною їжею служать дрібні жуки, зокрема довгоносики. Зяблики також можуть споживати їжу рослинного походження, зокрема можна спостерігати, як ранньою весною вони підбирають решти насіння залишені іншими птахами, біля годівниць", - йдеться у повідомленні.Фото працівників парку.