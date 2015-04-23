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Знімала штани і підглядала у туалеті за учнями: скандал із вчителькою на Хмельниччині. ВІДЕО

Знімала штани і підглядала у туалеті за учнями: скандал із вчителькою на Хмельниччині. ВІДЕО
На Хмельниччині батьки третій місяць вимагають звільнити вчительку, провину котрої в ставленні до дітей визнав суд.

Однак директор школи не бачить підстав позбавляти підлеглу посади, йдеться в сюжеті ТСН.

"Психологи з дітьми працюють, щоб вони забули про це все, а як вони можуть забути, як вони кожного дня зустрічають її в школі", - нарікає мама 3-класниці Людмила Юрик. Торік у жовтні батьки дізналися про жахливі речі – начебто вчителька української мови знімає з їхніх дітей білизну.

"Вона сама знімала, вона їх не примушувала, вона сама", - каже мама дівчинки Тетяна Ямкова. Про такі методи виховання батькам один за одним почали розповідати діти – виявилося, що в такий спосіб педагог карала непосидючих хлопчиків.

"Його там торкнули ззаду, він засміявся, вона підійшла і каже: ще раз – і я тобі перед усім класом штани. Потом вона підійшла і зняла перед всіма", - каже мама 3-класника Тетяна Моставлюк.

Вони навіть до суду позивались, і там провину педагога визнали. Але директор школи не бачить підстав для звільнення. Батьки обурені, бо тепер діти щодня вимушені зустрічатися зі своєю кривдницею в коридорах школи. 

Публічного приниження зазнавали і дівчатка – коли хтось з учениць просився до вбиральні, вчителька йшла туди з нею.

"Вона її провела в цей туалет, і заклавши рука за руку спостерігала, чи сходить, чи ні. Дитина каже: мамо, то був і шок, і страх, як я могла сходити перед нею в туалет", - каже мама дівчинки Галина Мархаюк.

Після того, як справа набула розголосу, директор оголосив учительці догану, а батьки звернулися до суду.

Марію Степанівну від викладання в тому класі, де постраждали діти, відсторонили, але вона навчає інших школярів.

"Без коментарів", - відповідає вона на всі запитання журналістів.

Батьки учнів ідуть до керівника школи з вимогою звільнити вчительку, адже її визнали винною в дрібному хуліганстві. Але поки справу розглядала поліція та суд, закінчився строк, коли вчительку можна було звільнити чи оштрафувати.

"Було рішення суду про те, що не притягається вчителька до адміністративної відповідальності, і підстави звільнити немає за аморальний вчинок", - каже директор школи Володимир Ревуцький.

Іще один суд над педагогом триває через побиття дітей. В цій справі їй загрожує вже кримінальна відповідальність. Батьки вимагають не чекати вироку, а звільнити вчительку з посади терміново, бо діти тепер бояться навіть зустрічатися з нею в школі.


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Теги: скандал, вчителька
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