Знімала штани і підглядала у туалеті за учнями: скандал із вчителькою на Хмельниччині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:37
На Хмельниччині батьки третій місяць вимагають звільнити вчительку, провину котрої в ставленні до дітей визнав суд.
Однак директор школи не бачить підстав позбавляти підлеглу посади, йдеться в сюжеті ТСН.
"Психологи з дітьми працюють, щоб вони забули про це все, а як вони можуть забути, як вони кожного дня зустрічають її в школі", - нарікає мама 3-класниці Людмила Юрик. Торік у жовтні батьки дізналися про жахливі речі – начебто вчителька української мови знімає з їхніх дітей білизну.
"Вона сама знімала, вона їх не примушувала, вона сама", - каже мама дівчинки Тетяна Ямкова. Про такі методи виховання батькам один за одним почали розповідати діти – виявилося, що в такий спосіб педагог карала непосидючих хлопчиків.
"Його там торкнули ззаду, він засміявся, вона підійшла і каже: ще раз – і я тобі перед усім класом штани. Потом вона підійшла і зняла перед всіма", - каже мама 3-класника Тетяна Моставлюк.
Вони навіть до суду позивались, і там провину педагога визнали. Але директор школи не бачить підстав для звільнення. Батьки обурені, бо тепер діти щодня вимушені зустрічатися зі своєю кривдницею в коридорах школи.
Публічного приниження зазнавали і дівчатка – коли хтось з учениць просився до вбиральні, вчителька йшла туди з нею.
"Вона її провела в цей туалет, і заклавши рука за руку спостерігала, чи сходить, чи ні. Дитина каже: мамо, то був і шок, і страх, як я могла сходити перед нею в туалет", - каже мама дівчинки Галина Мархаюк.
Після того, як справа набула розголосу, директор оголосив учительці догану, а батьки звернулися до суду.
Марію Степанівну від викладання в тому класі, де постраждали діти, відсторонили, але вона навчає інших школярів.
"Без коментарів", - відповідає вона на всі запитання журналістів.
Батьки учнів ідуть до керівника школи з вимогою звільнити вчительку, адже її визнали винною в дрібному хуліганстві. Але поки справу розглядала поліція та суд, закінчився строк, коли вчительку можна було звільнити чи оштрафувати.
"Було рішення суду про те, що не притягається вчителька до адміністративної відповідальності, і підстави звільнити немає за аморальний вчинок", - каже директор школи Володимир Ревуцький.
Іще один суд над педагогом триває через побиття дітей. В цій справі їй загрожує вже кримінальна відповідальність. Батьки вимагають не чекати вироку, а звільнити вчительку з посади терміново, бо діти тепер бояться навіть зустрічатися з нею в школі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Однак директор школи не бачить підстав позбавляти підлеглу посади, йдеться в сюжеті ТСН.
"Психологи з дітьми працюють, щоб вони забули про це все, а як вони можуть забути, як вони кожного дня зустрічають її в школі", - нарікає мама 3-класниці Людмила Юрик. Торік у жовтні батьки дізналися про жахливі речі – начебто вчителька української мови знімає з їхніх дітей білизну.
"Вона сама знімала, вона їх не примушувала, вона сама", - каже мама дівчинки Тетяна Ямкова. Про такі методи виховання батькам один за одним почали розповідати діти – виявилося, що в такий спосіб педагог карала непосидючих хлопчиків.
"Його там торкнули ззаду, він засміявся, вона підійшла і каже: ще раз – і я тобі перед усім класом штани. Потом вона підійшла і зняла перед всіма", - каже мама 3-класника Тетяна Моставлюк.
Вони навіть до суду позивались, і там провину педагога визнали. Але директор школи не бачить підстав для звільнення. Батьки обурені, бо тепер діти щодня вимушені зустрічатися зі своєю кривдницею в коридорах школи.
Публічного приниження зазнавали і дівчатка – коли хтось з учениць просився до вбиральні, вчителька йшла туди з нею.
"Вона її провела в цей туалет, і заклавши рука за руку спостерігала, чи сходить, чи ні. Дитина каже: мамо, то був і шок, і страх, як я могла сходити перед нею в туалет", - каже мама дівчинки Галина Мархаюк.
Після того, як справа набула розголосу, директор оголосив учительці догану, а батьки звернулися до суду.
Марію Степанівну від викладання в тому класі, де постраждали діти, відсторонили, але вона навчає інших школярів.
"Без коментарів", - відповідає вона на всі запитання журналістів.
Батьки учнів ідуть до керівника школи з вимогою звільнити вчительку, адже її визнали винною в дрібному хуліганстві. Але поки справу розглядала поліція та суд, закінчився строк, коли вчительку можна було звільнити чи оштрафувати.
"Було рішення суду про те, що не притягається вчителька до адміністративної відповідальності, і підстави звільнити немає за аморальний вчинок", - каже директор школи Володимир Ревуцький.
Іще один суд над педагогом триває через побиття дітей. В цій справі їй загрожує вже кримінальна відповідальність. Батьки вимагають не чекати вироку, а звільнити вчительку з посади терміново, бо діти тепер бояться навіть зустрічатися з нею в школі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На ковельському вокзалі в поїзд «Варшава-Київ» хотіли запхати 11 000 пачок нелегальних сигарет. ФОТО
Сьогодні, 12:51
Знімала штани і підглядала у туалеті за учнями: скандал із вчителькою на Хмельниччині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:37
Релігійні організації УПЦ (МП) повинні вказати приналежність до Росії, аби не опинитися поза законом
Сьогодні, 12:14
Волинянин вкрав сейф з грошима зі столичного офісу
Сьогодні, 11:55