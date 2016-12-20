У Нововолинську на балконі незаконно вивісили агітаційний банер
Сьогодні, 19:16
На Волині поліція зареєструвала повідомлення щодо можливого порушення виборчого законодавства.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
У Нововолинську, поліцейські склали адміністративний протокол за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
19 лютого на балконі квартири будинку в місті Нововолинськ поліцейські виявили агітаційний банер одного із кандидатів у Президенти України без відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.
За фактом цього правопорушення правоохоронці склали відповідний адміністративний протокол на власника помешкання за ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Санкція цієї статті передбачає штраф.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
У Нововолинську, поліцейські склали адміністративний протокол за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
19 лютого на балконі квартири будинку в місті Нововолинськ поліцейські виявили агітаційний банер одного із кандидатів у Президенти України без відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.
За фактом цього правопорушення правоохоронці склали відповідний адміністративний протокол на власника помешкання за ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Санкція цієї статті передбачає штраф.
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Коментарі 1
Так що там писало ??! Порох 2019
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