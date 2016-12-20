У Нововолинську на балконі незаконно вивісили агітаційний банер

На Волині поліція зареєструвала повідомлення щодо можливого порушення виборчого законодавства.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.У Нововолинську, поліцейські склали адміністративний протокол за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.19 лютого на балконі квартири будинку в місті Нововолинськ поліцейські виявили агітаційний банер одного із кандидатів у Президенти України без відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.За фактом цього правопорушення правоохоронці склали відповідний адміністративний протокол на власника помешкання за ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Санкція цієї статті передбачає штраф.