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Судитимуть волинян-браконьєрів, які вбили двох лосів у заповіднику

Судитимуть волинян-браконьєрів, які вбили двох лосів у заповіднику
Судитимуть волинян, які вбили двох лосів на території Любешівського району.

Нагадаємо, що увечері 17 вересня 2017 року чоловіки, перебуваючи з мисливськими собаками на території Національного природного парку «Прип'ять-Стохід» поблизу урочища «Бучинська дача» у Любешівському районі, відстріляли двох лосів, - інформує прокуратура Волинської області.

В подальшому мисливці, які розчленували убитих тварин та завантажили їх в джип, були виявлені працівниками Державного підприємства «Любешівське лісомисливське господарство».

Відтак, мисливці заподіяли шкоди на загальну суму 80 000 грн.

Усіх учасників незаконного полювання обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 248 КК України й невдовзі вони постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.

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Теги: мисливці, полювання, лосі, Волинь
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