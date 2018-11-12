Судитимуть волинян-браконьєрів, які вбили двох лосів у заповіднику
Сьогодні, 12:54
Судитимуть волинян, які вбили двох лосів на території Любешівського району.
Нагадаємо, що увечері 17 вересня 2017 року чоловіки, перебуваючи з мисливськими собаками на території Національного природного парку «Прип'ять-Стохід» поблизу урочища «Бучинська дача» у Любешівському районі, відстріляли двох лосів, - інформує прокуратура Волинської області.
В подальшому мисливці, які розчленували убитих тварин та завантажили їх в джип, були виявлені працівниками Державного підприємства «Любешівське лісомисливське господарство».
Відтак, мисливці заподіяли шкоди на загальну суму 80 000 грн.
Усіх учасників незаконного полювання обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 248 КК України й невдовзі вони постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.
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Нагадаємо, що увечері 17 вересня 2017 року чоловіки, перебуваючи з мисливськими собаками на території Національного природного парку «Прип'ять-Стохід» поблизу урочища «Бучинська дача» у Любешівському районі, відстріляли двох лосів, - інформує прокуратура Волинської області.
В подальшому мисливці, які розчленували убитих тварин та завантажили їх в джип, були виявлені працівниками Державного підприємства «Любешівське лісомисливське господарство».
Відтак, мисливці заподіяли шкоди на загальну суму 80 000 грн.
Усіх учасників незаконного полювання обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 248 КК України й невдовзі вони постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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