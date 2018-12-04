вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У 19-річної волинянки невідомі «свиснули» телевізор і колеса

У 19-річної волинянки невідомі «свиснули» телевізор і колеса
Злодії винесли телевізор та автомобільні колеса з приміщення у Володимирі-Волинському.

Про це пише ВолодимирМедіа.

Про крадіжку повідомила 19-річна студентка ВПУ Марія, мешканка села Новосілки.

Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 19 лютого надійшла від неї заява про те, що з нежитлового приміщення у Володимирі-Волинському на вулиці Луцькій, належного їй на правах приватної власності, невідомі, вийнявши віконну раму, винесли телевізор та декілька автомобільних коліс.

Сума вкраденого становить 1200 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький «Богдан» виготовить для Харкова 57 тролейбусів
Сьогодні, 20:08
У «Промені» розігрують місячний абонемент в кіно*
Сьогодні, 19:45
У 19-річної волинянки невідомі «свиснули» телевізор і колеса
Сьогодні, 19:31
Волинянин фотографував диких гусей і знайшов в лісосмузі снаряд
Сьогодні, 19:24
У Нововолинську на балконі незаконно вивісили агітаційний банер
Сьогодні, 19:16
Схожі новини
У волинянки злодії викрали золота на 15 тисяч У волинянки злодії викрали золота на 15 тисяч
04 грудень, 2018, 13:28
У Володимирі орудують злодії, які обкрадають квартири У Володимирі орудують злодії, які обкрадають квартири
04 жовтень, 2018, 12:40
На Волині «обчистили» квартиру На Волині «обчистили» квартиру
16 серпень, 2018, 16:01
У волинянки вкрали гаманець, у якому було 8 тисяч гривень У волинянки вкрали гаманець, у якому було 8 тисяч гривень
18 квітень, 2018, 13:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В історичному селі на кордоні з Волинню стривожені реорганізацією школи
19 лютий, 18:59
 1
Луцький «Богдан» виготовить для Харкова 57 тролейбусів
Сьогодні, 20:08
 0
У «Промені» розігрують місячний абонемент в кіно*
Сьогодні, 19:45
 0
У 19-річної волинянки невідомі «свиснули» телевізор і колеса
Сьогодні, 19:31
 0
Волинянин фотографував диких гусей і знайшов в лісосмузі снаряд
Сьогодні, 19:24
 0
Медіа
відео
1/8