У 19-річної волинянки невідомі «свиснули» телевізор і колеса





Про це пише



Про крадіжку повідомила 19-річна студентка ВПУ Марія, мешканка села Новосілки.



Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 19 лютого надійшла від неї заява про те, що з нежитлового приміщення у Володимирі-Волинському на вулиці Луцькій, належного їй на правах приватної власності, невідомі, вийнявши віконну раму, винесли телевізор та декілька автомобільних коліс.



Сума вкраденого становить 1200 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Злодії винесли телевізор та автомобільні колеса з приміщення у Володимирі-Волинському.Про це пише ВолодимирМедіа Про крадіжку повідомила 19-річна студентка ВПУ Марія, мешканка села Новосілки.Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 19 лютого надійшла від неї заява про те, що з нежитлового приміщення у Володимирі-Волинському на вулиці Луцькій, належного їй на правах приватної власності, невідомі, вийнявши віконну раму, винесли телевізор та декілька автомобільних коліс.Сума вкраденого становить 1200 гривень.

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