На Тернопільщині раптово померло 4-місячне немовля





Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає



"Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що смерть немовляти була раптовою. Сталося це вночі. Зі слів матері, близько першої години ночі вона ще годувала маля, а о четвертій годині дитинка вже була мертва", - йдеться у повідомленні.



Під час огляду тіла слідів насильницької смерті виявлено не було. Причину смерті немовляти встановить експертиза.



Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР з правовою кваліфікацією - частина 1 статті 115ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 19 лютого, до Кременецького відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги районної лікарні про те, що в райцентрі за місцем проживання померла чотиримісячна дитина.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає УНН "Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що смерть немовляти була раптовою. Сталося це вночі. Зі слів матері, близько першої години ночі вона ще годувала маля, а о четвертій годині дитинка вже була мертва", - йдеться у повідомленні.Під час огляду тіла слідів насильницької смерті виявлено не було. Причину смерті немовляти встановить експертиза.Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР з правовою кваліфікацією - частина 1 статті 115ККУ.

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