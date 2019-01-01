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На Тернопільщині раптово померло 4-місячне немовля

На Тернопільщині раптово померло 4-місячне немовля
Вчора, 19 лютого, до Кременецького відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги районної лікарні про те, що в райцентрі за місцем проживання померла чотиримісячна дитина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає УНН.

"Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що смерть немовляти була раптовою. Сталося це вночі. Зі слів матері, близько першої години ночі вона ще годувала маля, а о четвертій годині дитинка вже була мертва", - йдеться у повідомленні.

Під час огляду тіла слідів насильницької смерті виявлено не було. Причину смерті немовляти встановить експертиза.

Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР з правовою кваліфікацією - частина 1 статті 115ККУ.

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Теги: смерть, дитина
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