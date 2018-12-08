Біля Луцька за акційною ціною продається 4-кімнатна квартира*





Оселя – дворівнева, розташована на 4-му та 5-му поверхах житлового комплексу «Юпітер», - пише



Придбати її можна лише за 12 000 гривень за квадратний метр! Ця акційна ціна діятиме до 10 березня.



Крім того, квартиру можна купити з відтермінуванням платежів на два роки.



Переваги квартири

Зручне планування. Перший поверх квартири – це кухня з виходом на лоджію та простора вітальня.



На другому поверсі розміщені три кімнати. Дві з них – мансардні, а третя – звичайна.



На обох рівнях є санвузли.







Можливість зонування. Квартира – справжня знахідка для сім’ї, яка складається із кількох поколінь. А все тому, що їх можна розселити на різних поверхах.



Дітям така ідея точно сподобається! Хто з нас не мріяв у дитинстві мати кімнатку під дахом, дивитись у нічне небо і вишукувати в ньому сузір’я? :)





Варіант дизайну дитячої кімнати



Така квартира також підійде тим, хто працює вдома і хоче мати свій затишний куточок для роботи. В одній з кімнат можна облаштувати офіс, майстерню чи студію.



Кімнату на першому поверсі теж можна використовувати по-різному.



Тут можна влаштовувати теплі вечори з родичами чи посиденьки з друзями. Встановити тренажери для занять спортом або більярдний стіл.



А книголюби можуть облаштувати власну бібліотеку!



Панорамні вікна. Вони встановлені на кухні, у вітальні та в одній з кімнат на другому поверсі. Вікна від підлоги до стелі – дуже популярні у сучасних інтер’єрах, оскільки завдяки їм у квартирі багато світла.





Варіант дизайну кухні. Панорамне вікно додасть особливої атмосфери!



Наявність всіх комунікацій. Газ, вода, електрика – все в комплекті.



Енергоощадність. У квартирі встановлені енергозберігаючі вікна. Вони мають п’ятикамерні профілі і двокамерні склопакети.



Восени не потрібно буде мерзнути, очікуючи, коли ввімкнуть опалення, адже в ЖК «Юпітер» воно автономне. Крім того, двоконтурні газові котли дадуть змогу самостійно встановлювати комфортну температуру обігріву оселі.



Тепло- та шумоізоляція. Будинок утеплений пінопластом та мінеральною ватою, а на даху є гідроізоляційна плівка. Оселя зберігатиме тепло, а стеля буде захищеною від несприятливих погодніх умов. До того ж пориста структура мінвати володіє звукоізоляційними властивостями.





Надійний дах – надійне житло



Чистова стяжка та штукатурка. Тому на стіни можна наносити ґрунтовку і клеїти шпалери, а на підлогу класти покриття.



До слова, на кухні та в санвузлах – тепла підлога.



Можливість зробити оригінальний інтер’єр. Двоповерховість, панорамні та мансардні вікна, сходи та простір під ними, лоджія – у квартирі є стільки особливостей, які роблять її неповторною! А якщо пофантазувати, можна перетворити свою оселю на осередок затишку.





Варіант дизайну спальні з мансардними вікнами



Зручне розташування. Житловий комплекс розташований на межі Луцька та села Липини. Неподалік є зупинка громадського транспорту, а для власників автомобілів передбачили паркомісця. До центру міста можна дістатись за 10-15 хвилин.



Облаштована прибудинкова територія. Двір викладений бруківкою, має озеленення. Для малечі встановили сучасний майданчик.







Вигідна ціна. Якщо заплатити всю суму відразу, квартира вартуватиме дешевше. Якщо всієї суми нема, забудовник пропонує відтермінувати платежі. При цьому необхідно сплатити перший внесок у розмірі 25 % від загальної вартості.



Є два варіанти відтермінування:



1. До вересня 2019 року. Ціна житла становитиме 12 000 грн. / м².



2. На 24 місяці. У цьому разі вартість квартири буде 12 500 грн. / м².





Житловий комплекс «Юпітер», лютий 2019 рік



Куди звертатись, щоб придбати квартиру в «Юпітері»?

Телефон відділу продажів:



096 030 20 10



Адреса:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.



Сайт: www.investor.lutsk.ua



E-mail: [email protected]



Facebook: facebook.com/investorlutsk/



Instagram: bud.investor

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